美國總統川普在任期內大打貿易戰，攪動全球貿易環境，外界密切關注下任總統拜登的貿易政策。拜登日前受訪時表示，在對美國、本國勞工和教育進行重大投資之前，他不打算與任何人簽訂新的貿易協議。

拜登接受《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）電話專訪時表示，上任後他希望優先投資美國，對能源、生技、先進材料和人工智慧等領域進行大規模政府投資。他表示：「在對本國、勞工與教育進行重大投資之前，我不打算簽訂任何新的貿易協議。」

拜登表示，上任後他首先將全面檢視現行與大陸的協議，並與亞洲和歐洲傳統盟友協商，才能發展出一致的策略。

拜登認為最佳的大陸策略是結合美國的盟友，讓大家站在同一陣線。他上任頭幾周的優先要務，就是讓美國與盟友立場一致。

另一方面，美國智庫彼得森（Peterson）國際經濟研究所建議拜登，盡快與亞太國家協商新的貿易協議，此舉有助美國重振在亞太地區的影響力，並牽制大陸的日益崛起的主導勢力。

彼得森國際經濟研究所的國際貿易專家暨資深研究員史考特（Jeffrey Schott）表示，美國與亞洲盟友關係緊張，是拜登應該「盡早」處理的議題。倘若美國與大陸的緊張情勢升溫，美國會格外需要盟友「具體的」聯合回應。

史考特指出，過去幾年來亞太國家在美國缺席下，繼續向前邁進，並加深與大陸的關係，例如由15個成員組成的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。

部分分析師認為在拜登上任後，美國可望重新加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），但史考特認為僅加入CPTPP並不足夠，重新命名和重組亞太計畫，可讓美國能在CPTPP的基礎上發展。

(工商 )