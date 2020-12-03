高雄海洋館將開展民眾對於海洋更多的想像及溝通。(屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真)

成立三十餘年的南仁湖企業，隨著今年初由三地集團正式入主，集團董事長鍾嘉村也同時接掌南仁湖董事長。擁有眾多事業體的三地集團，成功將產業版圖結合發揮綜效，正式與富邦集團簽約合作高雄海洋館，這將是三地集團繼屏東海生館、台中海洋館後，旗下第三座海洋館，也是南台灣第一座城市型海洋館。

這棟坐落於捷運凹子底站的城市新地標，包含百貨、飯店、運動中心及辦公大樓，未來將直接連通捷運及輕軌，成為高雄最繁忙商圈。

三地集團董事長鍾嘉村表示，高雄是一個具有厚實底蘊和豐富生態的「海洋城市」，承襲高雄位居國際港口的地理位置，高雄海洋館也將開展民眾對於海洋更多的想像及溝通，以全新不同面向來體驗海洋奧秘。

擁有豐富企業運營經驗及多角化事業版圖的三地集團，目前旗下共包含建設營造、土地重劃、交通運輸、油品能源、觀光流通、休閒食品六大事業群；在年初接手南仁湖企業後，三地集團休閒事業體中更多了從未經營過的海洋館產業。

從不畏懼挑戰的鍾嘉村董事長展現十足的企業經營能耐及魄力，透過活化事業整合，並積極拓展觸角，接手南仁湖企業不到一年便宣布和富邦集團合作高雄凹子底站開發案負責海洋館營運，更是三地集團旗下首座民間自營海洋館。

這個號稱南台灣最大規模的地上權案，緊臨北高雄最精華的農16重劃區，預計將帶動周邊商圈大幅發展，也將成為高雄新核心。

目前由三地集團接手經營的屏東海生館，自千禧年開幕至今已獲得國內外無數殊榮；對於國人來說，「海生館」儼然是海洋館的代名詞，也為台灣民眾打開了認識海洋的第一扇窗；更不得不提近年來最火紅的旅遊體驗「夜宿海生館」活動，被許多旅客列為一生必去的夢幻旅遊清單，也是台灣向國外宣傳觀光的重要一站。

除了屏東海生館之外，三地集團經營的海洋館還包含正緊鑼密鼓籌備中的台中海洋館，以及剛簽約的高雄海洋館。相較於其他兩個海洋館位於旅遊觀光帶，身處於雙塔高樓中心點的高雄海洋館，被視為城市中的綠洲，將帶領遊客打開感官，用身體的每一個細胞感受海洋深不可測的奇幻美麗。

在如此雄厚的實績之下，三地集團與富邦集團強強聯手的高雄開發案，在設計概念曝光後便已備受討論；如今確定由三地集團負責海洋館營運，更是讓許多高雄市民引頸期盼。

三地集團鍾嘉村董事長表示，此案是高雄難得的大規模投資案，相信在商圈不同事業體以及周邊交通配套相互連結下，將帶動新一波高雄商圈發展。三地集團也將藉由這次合作，開拓國人視野，打造高雄海洋館成為全新型態的海洋館。

(中時 )