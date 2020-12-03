平抑房價，行政院將推動六項修法，外界最關注的調高囤房稅已列入「健全房地產市場方案」的中長期措施，財政部長蘇建榮今（3）日表示，將檢討房屋稅率，包含房屋稅的稅基與稅率，及提高囤房稅，一兩年內提出正式方案。

有關提高囤房稅，蘇建榮指出，目前稅法已有類似機制，針對非自住三房以上課徵3.6％的房屋稅，未來也會再檢討房屋稅制，但因為非自住房屋有一部分是出租的，對依然要租房子的人會不會有所打擊，這也是要考量的地方。

「健全房地產市場方案」中，短期措施有三項涉及修法，包含：實價登錄2.0修法、恢復個人未上市櫃股票交易納入最低稅負、修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。中長期措施也涉及三項修法，檢討房屋稅率，包含非自住住家用房屋法定稅率、調高囤房稅等；修法加強管控不動產市場資訊與紅單銷售行為；限制私法人購買住宅核准制度。

有關房屋稅率調整，財政部將視適當時機修正「房屋稅條例」第5條，調整非自住住家用房屋的法定稅率，及提高囤房稅等。限制私法人購買住宅核准制度，內政部研議修正「平均地權條例」，新增私法人購買住宅核准制度。

針對預售屋紅單交易亂象，內政部次長花敬群表示，將修改平均地權條例，納管紅單交易，明確規範紅單單據要揭露哪些事項，賣方不能有保留契約等權利，簡單來說會朝禁止紅單轉售的方向修法，希望立法院下會期能提出草案。

至於實價登錄2.0修法，花敬群說，修法將不動產交易價格揭露到門牌，且在30天內申報，行政院會月底前可望通過送請立法院審議。

有關修正住家房屋現值免徵標準，房屋稅條例第15條規定，住家房屋現值在10萬元以下者免徵房屋稅；但有所有權人藉由將房產分割為小坪數，以規避房屋稅負的情況。財政部將修法增訂自然人戶數限制及排除法人適用。

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