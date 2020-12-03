行政院會今（3）日拍板「健全房地產市場方案」，即日起動，從五大面向、14項措施穩定房地產，國發會主委龔明鑫強調，行政院跨部會會議將持續召開，觀察第一波措施的成效如何，如果炒房現象持續，會提出更積極的措施因應，「千萬不要懷疑政府決心，一定會極力遏止房市炒作」。

至於何種情況可能提出更積極的作為，龔明鑫表示，會從不同面向觀察房地產狀況，並從各項指標判斷目標有無達成，譬如說房市是否有持續炒作、逃漏稅情形有無改善、不合理資金流向是否有控制等，經開會討論，若有需要就會提出更積極的作為。

「健全房地產市場方案」中，立即實施或啟動的短期措施有四大面向：防炒作房市、防逃漏稅、防止房市資金泛濫、落實居住正義打造優質居住環境，採取10項措施；第五面向則是持續辦理及中長期研議措施，採取四項措施。

防止房市資金泛濫，金管會將督促銀行就非自用投資者及建商新建住宅申辦貸款，採差別或審慎授信。必要時，央行也會依法採行選擇性信用管制措施；金管會也將強化不動產授信金融檢查，控管銀行授信風險。

有關貸款差別授信，金管會主委黃天牧表示，攸關銀行資本計提的「風險權數」改以貸款成數（LTV）計算，快的話，年底有幾家銀行可以上路，明年7月正式實施，採用LTV法將更為細緻。市場解讀，改採LTV法可能影響銀行承作高成數房貸。

至於選擇性信用管制，目前央行是採「喝加啡」，道德勸說銀行持續強化不動產授信風險控管，何時會採行強制性信用管制措施，央行副總裁嚴宗大表示，要由央行理事會議決定。

強力稽查紅單交易，將建立不動產市場供需價量、交易行為是否健全的診斷指標，中央已成立「預售屋管理小組」，與地方政府合作，強力稽查預售屋的紅單行為，且已依消保法開出120萬元罰單，行政院長蘇貞昌強調，此一嚴查哄抬炒作的行動還會持續下去。

龔明鑫表示，隨經濟發展、交易量增加、房市上漲本也是正常現象，但是房屋是用來住的，房地產不應被當作一般投資商品炒作，更不可取的是，炒作是用銀行資金，政府一定會想辦法因應這種狀況。

(工商 )