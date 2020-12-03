行政院長蘇貞昌今（3）日主持「行政院科技會報」時表示，政府重視國力基礎的科技發展，除了提出5＋2產業創新計畫、六大核心戰略產業外，政府從預算、環境、人才等各面向，全面投入推動科技發展，透過科技增進政府行政效率，改善、提升民眾的生活品質，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

蘇貞昌指出，蔡英文總統相當重視國力基礎的科技發展，政府除了提出「5＋2產業創新計畫」，今（109）年揭示的「六大核心戰略產業」皆奠定於科技發展，希望憑藉我國在半導體及資通訊產業的優勢，結合人工智慧、大數據、雲端科技及物聯網等技術，帶動數位經濟發展，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，同時增進政府行政效率，改善、提升民眾的生活品質。

蘇貞昌說，明（110）年的科技發展預算總共編列1,529億元，較今年增加；在環境方面，政府在林口、台北小巨蛋及台南沙崙等地設立新創基地，引進國際級加速器，吸引海外創投前來。在科學園區方面，行政院已核定橋頭科學園區、南科三期擴建及新竹X園區等籌設計畫，希望更多廠商有更好的環境。

人才培育方面，蘇貞昌說，行政院會11月26日通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，希望讓業界、政府和學校一起合作，從法規鬆綁、專案計畫、引進與傳承技術人才等，在人才培育上有更多、更大的彈性空間。

(工商 )