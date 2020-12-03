有些人對外人與親友，不論說話與態度方面，都有明顯的差異，私底下可能伶牙俐齒，但在外人面前則便得彬彬有禮，尤其在職場上，有的人甚至會戴面具偽裝，根本難以看清楚對方的真面目，《新浪網》日前分享3個外表看起來好欺負的生肖女，但實際上招惹到她們，可能就完蛋了。

1.生肖馬

生肖屬馬的女生不喜歡找麻煩，因此天生就不愛計較，外表看起來像乖乖牌，假若遇到他人找碴，她們也不會感到畏懼，面對家人她們會肯低頭屈服，但外人若是想欺負她們，屬馬的女生一定會對抗到底，完全不是好惹的角色，在事情上看得清清楚楚的，絕對不要隨便忽悠她們。

2.生肖羊

生肖屬羊的女生給人傻呼呼的感覺，也不太喜歡找碴，在工作上被吩咐做什麼，她們也是馬上照辦，而生肖女並非怕事，假若她使出爆發力時，可是會讓人招架不住的，尤其千萬不要冤枉她們，屬羊的人一旦被冤枉了，她們不會管對象是誰，都會與對方理論很久。

3.生肖猴

屬猴的女生帶給人和藹親切的感覺，甚至還很好說話，她們外貌看似單純，但並不代表好欺負，假若遇到被人算計，她們反而會使出計中計，用更聰明的方法將對方套路，生肖猴的女生也不怕得罪別人，只要有人敢冒犯到她們，下場絕對會很慘，因此也不要隨便去招惹屬猴的女生。

(中時新聞網)