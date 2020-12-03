根據美國聯準會（Fed）最新褐皮書報告顯示，美國經濟在秋季呈現微幅至溫和擴張，但隨著新冠肺炎確診案例攀升，部分地區11月成長速度恐放緩。此外，美國上周初領失業救濟人數降至71.2萬人，為近三周來首次下滑，反映就業聘雇持續緩步回升。

美國商務部3日公布，截至11月28日當周，美國初領失業救濟金人數經季調後較前周減少7.5萬，總數降至71.2萬，低於前周上修後的78.7萬，亦優於市場預期的78萬。

至於續領失業救金人數，截至11月21日止當周的數據較前周減少56.9萬，總數降至552萬，亦優於市場預估的580萬。

商務部最新報告激起市場期望，即便美國疫情升溫，但就業市場仍可逐漸回穩。

此外，據聯準會3日公布的經濟報告「褐皮書」顯示，秋季美國經濟呈現微幅至溫和擴張，成長步伐優於初秋時的「輕微至微幅」，不過由於美國中西部與東北部的疫情升溫，11月經濟成長開始減速。

調查期間至11月20日止的褐皮書報告顯示，在聯準會的12個轄區中，大多數分行回報經濟持續擴張，不過4個分行回報「微小或無成長」，另有4個分行反應11月初起經濟活動開始放緩。

報告指出，企業展望依然維持正面，然而樂觀情緒逐漸減弱。近來美國疫情升溫、已實施或潛在防疫禁令，以失業補助即將到期，皆是經濟復甦隱憂。

最新褐皮書報告反映，入冬後新冠肺炎疫情加劇，可能拖累美國和全球經濟復甦腳步。經濟合作暨發展組織（OECD）日前下修美國2021年經濟成長預測，由4％大砍至3.2％。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）2日亦表示，未來幾個月美國經濟充滿挑戰，不過到了2021年中，經濟前景將轉趨明亮。

(工商 )