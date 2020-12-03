震旦集團旗下長陽生醫國際（Ever Young BioDimension）參加「2020台灣醫療科技展」於12月3日至6日在台北南港展覽館展出豐富的研發成果，並同步推出數位醫療「雲端平台」系統，掌握「零距離」且「零接觸」的服務商機。

長陽生醫國際建構了完善的GMP廠與系統，提供3D列印醫療輔具「設計」與「代工」的客製化服務，並擁有五項專利及衛部醫器六項產品許可證，協助醫師與患者獲得品質卓越與安全可靠的精準健康醫療服務。

長陽生醫國際已服務醫療院所超過50家、合作醫師超過150人，手術案例超過1,000件，未來將持續開發「生物墨水」及「生物列印機」等生醫科技產品，幫助顧客進行高端生醫研究，預計2021年產品化，積極搶占3D生物列印醫療市場。

長陽生醫國際營運長陳炫璋表示，長陽擁有智慧化管理的GMP廠房，提供3D列印醫療輔具「設計」與「代工」的服務，如：正顎手術導板、植牙導板、口腔癌導板、整形美容輔具與模型…等，為落實創新數位醫療服務，積極部署專業人力、設備及產品線，且強化服務能量，使醫事人員使用安全的3D列印創新醫材產品，給予臨床醫師更前瞻的技術支持，大幅縮短手術時間、降低手術風險並且提升術後復原速度。

針對今年新冠疫情爆發，「零接觸」服務成為趨勢，陳炫璋營運長對此指出，長陽生醫國際榮獲1,600萬元的科技部中部科學工業園區創新研發計畫，開發正顎影像的數位雲端系統，在海外及國內遠距之醫事人員可將患者影像傳達到平台中，透過數位雲端平台零距離、零接觸的服務，改變傳統面對面溝通的方式，除了拉近了長陽生醫國際與醫事人員的距離，提升術前溝通效率與服務品質，同時也可快速擴展我們的產品與服務到全球市場，開發無限商機。

展望未來，長陽生醫國際研究團隊致力於將3D列印技術應用於生醫領域，研發「生物墨水」、「生物列印機」與 「矽膠模具」等醫療產品，其中客製化的生物墨水是可支持活細胞粘附、增殖和分化的材料，依照不同顧客需求及應用方式進行配方調整。

在列印設備上則開發具有多功能模組的噴頭，能夠精準控溫，提高細胞在列印過程中的存活率，提升產品的穩定性。本設備預計於2021年上市銷售。

(工商 )