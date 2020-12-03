美國輝瑞製藥與德國生技公司BioNTech（BNT）研發的新冠疫苗，2日獲得英國政府緊急使用授權，最快下周民眾便能接種，再加上市場密切關注美國國會有關紓困方案協商的進展。今天美股一開盤上漲不到百點，那指、標普均微幅上揚，5大科技股漲跌不一。台積電ADR上漲1.08%。

截至台北時間3日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲78.05點或0.26%、暫報29961.84點；那斯達克指數上漲36.53點或0.30%、暫報12385.90點；標普500指數上漲1.69點或0.05%、暫報3670.70點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲0.15%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.61%；微軟下跌0.21%；Facebook下跌0.82%；亞馬遜上漲0.58%。台積電ADR上漲1.08%。

12月2日，輝瑞和BioNTech發表聯合聲明，稱兩家公司聯合研發的mRNA新冠疫苗已經獲得了英國政府的臨時性緊急使用授權。英國將從下周開始可獲得輝瑞及BioNTech的新冠疫苗，而疫苗在英國的分配將根據疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）指導中確定的人群次序依次接種。

輝瑞和BioNTech還表示，美國食品藥品監督管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）預計將在12月批准這款新冠疫苗。

美國11月ADP就業人數不及預期，顯示了新冠疫情對經濟的影響，預計當月非農就業人數也將下滑。聯準會決策者似乎暗示，此前擔心的第二波疫情將引發的冬季經濟放緩正在逐步形成。

12月2日，美國國會眾議院議長和參議院民主黨領袖表示，將會支持由一組兩黨議員提出的9080億美元新冠紓困方案，作為最終協議談判的基礎。兩人的支持使得國會在2020年年底之前批准援助一事，重新出現希望，該提議將擴大失業救濟金的支付，並向資金短缺的地方政府提供幫助。與此前民主黨尋求的逾2兆美元的規模相較，有了巨大的讓步，其目的是打破持續了幾個月的談判僵局。

美國勞工部周四(3日)公布上週初領失業金人數約71萬人，略優於預期和前值，連續第7周落在70-80萬區間。

(中時新聞網)