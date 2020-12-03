行政院會今天通過5大打擊炒房措施，國發會主委龔明鑫表示，國發會、內政部、財政部、央行及金管會相關跨部會會議未來會持續召開，也會持續觀察成效，如果相關現象還是持續，跨部會將提出更積極措施，千萬不要懷疑政府的決心。

龔明鑫也表示，政府將推動打擊炒房相關3項修法，包括「實價登錄2.0、所得基本稅額條例和房屋稅條例」；其中所得基本稅額條例及實價登錄2.0和希望能在本會期送立法院審議，至於房屋稅條例也會加快修法。

龔明鑫表示，房地產不應該被當作一般投資商品炒作，房屋是用來住的不是用來炒作的。更不可取的是，炒房若用銀行資金或大眾的錢，政府一定會想辦法因應這樣的狀態，對社會公平正義及居住正義，是蔡總統的重要政策，跨部會已召開多次會議，內政部、財政部、央行及、金管會均與會，首波針對不合理房市炒作、逃漏稅、資金流向提出因應，希望消弭不合理現象。

他強調，相關跨部會會議會持續召開，也會持續觀察成效，如果相關現象還是持續，跨部會將提出更積極措施，千萬不要懷疑政府的決心，對於房市炒作政府一定會極力遏止。

財政部長蘇建榮則說，目前對於法人購置住宅並無規範限制，房市出現個人藉由設立公司持有住宅，房屋交易是納入營利事業所得課稅，稅率為20％，但個人要規避房地合一稅，以設立的投資公司來持有住宅，賣房子時透過股權出售順帶移轉房屋所有權，就可規避房地合一課稅，且證券交易所得以現行的所得基本稅額條例也無法課到稅。

蘇建榮表示，為防堵漏洞，這次修改「所得基本稅額條例」中的重點之一，就是要防止規避房地合一課稅；透過修法，未來個人用公司名義持有的房地產，且用股票交易方式的不動產所有權轉移，至少會回歸到所得基本稅額條例中去課20％的稅率。

金管會主委黃天牧表示，金融機構早已對房地產授信，依照不同風險計提不同資本這種差別管理方式，其實早就開始，現在對於房屋自用或他用計提資本不同，但為了符合國際上房貸授信成數及計提資本比例高低做更精細聯結，也就是貸放成數跟房屋價值的比例(Loan to Value, LTV)做為資本計提的基礎。目前銀行已經正在準備中，最快12月底就會有幾家銀行開始實施，全面實施會到明年7月左右。

對於央行採取選擇性信用管制措施的時機，中央銀行副總裁嚴宗大表示，央行會先對銀行業者道德說服，請其遵守授信原則，注意風險控管，也派員到銀行去了解不動產放款情形，至於信用管制的時機，則由央行理事會決定。

內政部次長花敬群也表示，實價登錄2.0修法草案近期就會送行政院會，這個月應可送立法院審議。

(中時 )