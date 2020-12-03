因應防疫，許多公家機關都要求洽公民眾要配合實名登記，並量測體溫後發給彩色的圓形小貼紙作為安全識別。不過嘉義市有網友發現，文化局門口的招牌，被民眾貼滿彩色的圓形小貼紙，在FB社團PO文請大家「勿破壞公物」，卻引起網友熱烈迴響，讚嘆這個集體創作太有藝術感。

有網友在FB社團「嘉義綠豆大小事」 PO文指出，嘉義市文化局門口的logo被民眾貼滿五顏六色的防疫圓形小貼紙，原PO說曾經詢問志工為何不清理？得到志工嘆氣回應：「他們一直貼，我們沒空一直撕」，同時強調「勿以惡小而為之」、「市民素養要提升」。

不過網友們的留言卻令人大感意外，「蠻好看的啊 這不算破壞公物吧？！」、「乍看以為是小亮燈 不錯哦！:)」、「怎麼這樣覺得更好看些？雖然行為不對，但大家還很有默契的貼在字上面。」還有網友讚揚作品有普普風「不用看草間彌生展，就可以一同創造，還蠻好的......」、「真心覺得美！因防疫所產生的藝術之美！」、「第1個念頭，真是沒公德心，生氣，第2個念頭其實還真是漂亮，不錯看。」

據《中央社》報導，嘉義市文化局副局長林金龍3日回應，從無傷大雅的角度來看，能從嘉義市民集體創作出「疫」外的風景中，發現藝術美感的發揮深藏在人們心中，如此揮灑也是在疫情壓抑下的抒發。文化局表示，之所沒有採取在手背或皮膚「蓋章」方式，是因為皮膚接觸恐較有感染疑慮。

(中時新聞網)