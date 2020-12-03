衛福部長陳時中因防堵新冠肺炎成績亮眼而爆紅，行政院長蘇貞昌曾以爬樓梯暗酸。國民黨立委陳玉珍爆料說，陳時中爆紅時，蘇貞昌其實有點忌妒陳時中，還有部會首長跟蘇的互動，有一些fu很奇怪。

陳玉珍在《新聞大白話》的「超錢新聞」節目中爆料說，陳時中爆紅時，蘇貞昌其實有點忌妒陳時中，那一陣子感覺非常奇怪。其他部會首長是蔡英文欽點的愛將，他們也不是蘇貞昌派的；蘇貞昌會「噹」那些首長，倒也不是那些首長做得不好，可能認為他們雖然是最上面大老闆派的，但他畢竟是行政院長，還是他最大，他說了算，有那種味道。所以隱約感覺部會首長跟他的互動，有一些fu很奇怪。

陳玉珍指出，蘇貞昌問高雄榮總院長林曜祥停車位有幾個？就是一個例子。蔡英文的做法要讓民進黨派系維持一點平衡，因為民進黨完全執政，有非常多的權力跟資源。而現在看到很多爆料，也不是國民黨去找出來的，而是民進黨會網內互打。

陳玉珍甚至預言，明年萊豬進口，日本核食一定會進來，這就是民進黨的下一步。核食公投兩年已經到了，現在已有一些風向出來了，為了我們國家的經濟發展、為了國際貿易，所以一定要進口，因此下一步一定是核食。

(中時新聞網)