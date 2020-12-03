台灣保時捷正式推出品牌首部純電跑車Taycan車系。源自賽道的極致工藝、卓越且承襲經典的設計以及保時捷純正跑車靈魂，時時刻刻流動於品牌超過70年豐沛歷史底蘊之中。進入全新世代，Taycan擁有劃時代純電靈魂。保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示：「Taycan將傳統與未來緊密聯繫，並延續保時捷品牌的經典傳奇，70多年來，保時捷品牌讓全世界的人們為之著迷、為之興奮。」

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「台灣保時捷已經準備好了。自2018年成立以來便開始為Taycan的到來進行規劃，2020年是一個重要的里程碑。」台灣保時捷始終如一地致力提供車主極致駕馭樂趣和卓越體驗。在充電方面，Taycan車主享有24個月保時捷充電服務會員資格，可免費使用設置於台灣東、西岸的8個高速充電站；此外，台灣保時捷還與大型購物中心、渡假中心、觀光景點與高爾夫球場合作，設置19個目的地充電站。

截至今年底，全台將完備共計49個充電樁，加上1,500餘座公共充電站，台灣保時捷為Taycan車主提供無後顧之憂的充電資源。除了持續於2021年擴大佈建高速充電與目的地充電網絡外，台灣保時捷更開發專屬充電服務應用程式(Charging Service App)讓充電更加便利，其功能包含：完整充電網地圖、實時更新的充電樁空位數、充電站導航、家人＆朋友帳戶以及一鍵熱線服務即可獲得專業充電協助。值得一提的還有，專門為Taycan車主獨家設置的專屬Line帳戶，每週7天由專業團隊於營業時段內隨時待命，提供車主相關服務。

作為一個不斷進化的品牌，保時捷始終追求更高的目標。 Taycan的加入讓品牌車系延伸至純電動能領域，更開啟永續發展的新篇章。Taycan 全車系合計二氧化碳排放量為 0 g／km且製程達完全碳中和。保時捷終極目標：追求完全碳中和且無環境足跡的「零衝擊工廠」，因此從環境管理、到資源與能源高效使用等十二個核心行動領域，保時捷從製程源頭著眼綠色永續未來。

從1898年 Ferdinand Porsche主導設計的第一台純電動能汽車Egger-Lohner C.2 Phaeton開始，保時捷便預見電動汽車的發展趨勢，隨著Taycan推出，保時捷完美展示其成就卓越的實力，這也是保時捷進入純電領域是如此激動人心的原因之一。

(中時 )