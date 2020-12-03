外界認為拜登明年初成為美國總統時的經濟，會比他在2009年成為副總統時好，但目前聯準會（Fed）政策子彈幾乎用完，加上兩黨對立嚴重，他上台後的執政環境會比當年惡化許多而難以施展拳腳。

市場看好幾款新冠肺炎疫苗明年中前陸續上市後，能消除疫情危機而令經濟復甦，但專家認為目前美國確診人數飆升，只會令經濟活動大受影響的情況延續至拜登上台之後。

Fed把利率調降至近乎零水準和近乎無限量寬鬆，外界認為其政策子彈幾乎用完。在此情況下，政府增加財政支出的振興措施就變得更重要。

但政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師里柏（Jon Lieber）認為川普已令財政赤字大增，共和黨在他下台後將回頭走小政府主義路線。由共和黨控制的參院將讓擴大支出的法案和預算案更難通過，使拜登施政受掣肘。

被拜登提名為財長的前Fed主席葉倫（Janet Yellen）強調疫情重創美國而必須緊急行動來挽救經濟，若無所作為會令情況更惡化。

歐巴馬執政時的經濟顧問佛曼（Jason Furman）認為目前美國經濟能迅速復甦，部份原因是兩黨合作下猛藥，推2.2兆美元「新冠病毒援助與經濟安全法案」（CARES Act）和幾個振興方案，規模遠超歐巴馬對抗金融危機的救市措施。

而且當年政治環境跟現在完全不同。小布希在政權移交過程中，要求國會推3,500億美元紓困金，讓歐巴馬挽救銀行與車商，但川普政府卻在扯後腿。

像財長穆努欽讓幾個Fed緊急放款計劃於12月底結束，並要求把計劃未用完約4,300億美元資金歸還，減少Fed支援金融系統的能力。川普政府推動房貸機構房地美和房利美私營化，可能削弱它們為房市提供抵押貸款擔保的能力。

(工商 )