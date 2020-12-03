新竹縣橫山鄉境台3線上月13日發生「棉被裹屍」案，52歲彭姓男子疑債務糾紛，被徐姓主嫌夥同小弟押走，雙腳腳筋被挑斷，傷重死亡被棉被裹屍丟在自己BMW轎車後座，徐嫌逃亡21天後3日凌晨潛回芎林住處，清晨在睡夢中被警方逮補歸案，檢方偵查後認徐嫌涉重罪，有串證滅證及逃亡之虞，深夜向法院聲請羈押禁見。

徐嫌被押回橫山分局時，媒體追問他逃亡21天良心會不安嗎？徐嫌回稱「會！」為何要殺彭男？徐嫌大聲回說「他搶我的錢，搶我的車拿去當！」並稱彭男的死是「意外！」

警方偵查「棉被裹屍」懷疑彭男可能因債務糾紛喪命，找到劉、彭、湯、鄭等4名關係人供出與徐男是主嫌，檢方認4人有串證滅證疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准。

徐嫌上月19日宣稱要投案，但並未現身，警方在徐嫌芎林透天厝住家守株待兔，3日凌晨發現徐嫌暗中潛回，因外傳徐嫌身上有2把手槍，不敢大意申請刑事局除暴特勤警力支援。

攻堅警力到場發現，徐宅玻璃門窗未上鎖，以迅雷不及掩耳之勢，將在睡夢中的徐嫌逮捕歸案，但現場並未查獲手槍，也尚未找到殺害彭男的刀械。

警方押解徐嫌到案發現場模擬，比對在押關係人供述的證詞，訊後全案依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方認徐嫌涉重罪，有逃亡及串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

(中時 )