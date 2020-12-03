據「Fox5」報導，紐約市中心2日上空突然一道白光閃過，隨後一聲巨響更驚動全美多個州，甚至連加拿大安大略省都聽見巨響。奇異的現象引起網友紛紛討論，有人笑稱「這是外星人入侵」，有人形容為「末日場景」；不過，美國流星協會解釋這不過是「龐然巨大流星」穿越大氣所引起的白光與巨響。
EarthCam位於設置在加拿大安大略省的鏡頭，捕捉到這珍貴的天文現象。影片顯示，紐約市上空突然為白光照亮，整個畫面如同為閃光燈瞬間打亮一般。
EarthCam員工則表示，「畫面中疑似流星的物體，向火一樣閃爍著亮光穿越大氣層，我們無法確定這與甚麼有關」。
目擊者則心有餘悸地說著，「當時我身處紐約中心，約半小時前我聽到一聲巨響，房子也隨之震動」；「警消正試圖找出原因……」
隨後美國流星協會收到近百起的「巨大火球」通報；包括馬里蘭州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、維吉尼亞州，甚至加拿大安大略省都有目擊此一天文現象。
美國流星協會的隆斯福(Robert Lunsford)解釋，巨大隕石穿越大氣層時，隕石為大氣層燃燒便會傳出聲響與亮光。雖然說白天很難看到流星，但如果隕石夠大，就很容易被地上的人看到。
(中時新聞網)
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