近年來，美中戰火不斷延燒，由貿易戰打到科技戰，而在拜登勝選後，即將入主白宮後，北京清華大學教授閻學通昨表示，大陸必須停止「拜登上任美中就會停止對立關係」的癡心妄想，但明確定義雙方的競爭關係，有助於避免北京和華盛頓衝突升級。

根據《南華早報》報導，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通昨在北京香山論壇上指出，隨著美中兩大強權鬥爭，不可預測性及不確定性仍會是未來幾年的基調，「世界絕對會變得更加混亂」。

他對於拜登當選後可能採取的大陸政策並不樂觀，預計拜登的大陸政策將從貿易戰轉變成政治領域的摩擦，且不會降低兩國間的衝突規模及強度，他說，拜登將採取多邊方式，這對大陸造成的壓力只會增加不會減少。

閻學通分析，比起川普及共和黨將對陸政策視為地緣政治手段，拜登及民主黨的政策更注重人權及其他意識形態的價值觀，同時，拜登將採取更強硬的行動，並為這些議題投入更多資源，從而導致與中國更多的衝突。

他補充，有些大陸人不願接受美中緊張情勢將持續下去，仍大談與美國的合作事項，但他認為，大陸應該與美國達成一項共識，即競爭是雙方維持關係的核心，就這點共識去做就如何管理和防止其升級為戰爭的務實討論，因為，「當你無法管控好競爭時，談再多的合作也沒有意義。」

閻學通強調，美中之間的對抗不同於美國與前蘇聯之間的冷戰，儘管核威懾仍可能有效地阻止一場大規模的戰爭，但它會使世界變得更加不安全，由於「在未來十年內，將不會有全球領導者。」

(中時新聞網)