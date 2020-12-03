民進黨政府8月底拍板開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，衛福部長陳時中曾經跟媒體玩了一個繞口令，他說：「美豬不等於萊豬、萊豬不等於毒豬。」面對民眾的焦慮，《中時新聞網》舉辦網路投票，就「政府把關萊豬，你是否有信心？」，最新民調數據，竟呈現一面倒結果。

行政院日前公布進口美國萊豬將採「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格把關」五措施，並強調會以防止非洲豬瘟進口的嚴管方式，維護食安。但國民黨批這只是玩文字遊戲，根本在騙人民。

《中時新聞網》3日舉行投票，就「就政府把關萊豬，你是否有信心？」，截至3日晚間11點，共有2350人進行投票，投給「有信心」的人共有31票，佔1.32%，認為「沒信心」的人，共有2317票，佔98.60%，「不知道/沒意見者」則僅有2票，佔0.09%，從目前結果可發現，民眾普遍對政府把關萊豬，呈現一面倒「沒信心」觀感。

有網友表示，「完全、完全沒信心」、「這個政府騙習慣成自然了。還有信用可言嗎？」。

蔡政府把關萊豬能讓人安心？最新民調竟一面倒。(圖/中時新聞網 投票網站)

(中時新聞網)