大陸女星張馨予因參與電影《非誠勿擾2》演出而廣為人知，憑著姣好的外貌，讓她戲約不𣃔。近期她參加一檔綜藝節目《火星情報局》，節目中談及她從家鄉到北京打拼的經歷，其中她更分享曾經為了省錢在馬桶上吃過火鍋，聽得在場所有來賓大為吃驚。

張馨予雖然現在演藝事業如日中天，但很少有人知道，她在尚未成名之時，也有過一段不為人知的心酸歲月。張馨予說，她20多歲時，懷著夢想到北京圓夢，一個人到了之後，為了省錢租了一間不到5坪大的房間，裡面只能放得下一張床和一個櫃子，馬桶也緊貼在床邊。

張馨予分享自己租的房子空間不大，馬桶就在床旁邊 (圖/ 微博)

某次幾個朋友來家中吃火鍋，礙於房間內沒有多餘的空間，所以吃能把火鍋放在馬桶蓋上；若是朋友中途想上廁所，她先把火鍋拿下來，等朋友上完廁所後，再把火鍋放上去繼續吃。說到這裡，現場來賓每個人都覺得太不可思議，很難想像這到底是什麼樣的生活。

張馨予提到朋友來家中聚會，只能在馬桶上吃火鍋 (圖/ 微博)

好在這段艱難的歲月很快熬過去，不久之後張馨予陸續開始接了幾檔戲，這才結束必須得在馬桶上吃東西的情況。許多粉絲也才知道，原來張馨予也曾經有過這麼一段辛苦的生活。

(中時新聞網)