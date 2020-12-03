（長陽生醫獲第17屆國家新創獎-臨床新創獎的肯定。圖／震旦集團提供）

震旦集團旗下長陽生醫國際（Ever Young BioDimension）「新型人工膝關節感染治療用活動型佔位器應用」獲得第十七屆國家新創獎-臨床新創獎的肯定。

長陽生醫營運長陳炫璋表示，長陽生醫下一階段將連結組織再生工程，開發多樣性的類組織、組織微環境、生物性醫材甚至是人工組織器官。

長陽生醫國際希望聚焦這些前瞻性生醫材料與生物列印設備的研發，期待在推動精準健康醫療產業的發展上有所貢獻，為醫師與患者提供更好的治療和臨床服務。

長陽生醫成立於2016年，由震旦集團與中國醫藥大學共同創立，著眼於精準健康醫療產業的發展趨勢，除了已經在服務的客製化手術導板等醫療輔具之外，專注研發正顎手術雲端平台、生物相容之高分子材料、生物墨水與生物列印機，為未來立足台灣、行銷亞太甚至是全球市場奠定豐厚的基礎。

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