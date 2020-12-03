對許多戀人來說，約會是維持彼此感情的竅門，但對穩定交往的情侶來說，偶爾來一場精心策劃的約會，更能讓感情變堅定。近日一位女網友表示，交往8年男友突然說要帶她吃「松露全餐」，餐廳卻選在麥當勞，讓她相當不解。沒想到結局竟藏感人洋蔥，網友直呼：是真愛！

原PO在Dcard上表示，近日男友傳Line說要請她吃「松露全餐」，難得見到對方體貼的一面，原PO還特地盛裝打扮，不過男友卻牽著她走進麥當勞，令她相當不解。

接著，男友不慌不忙地拿出包包裡的盤子跟刀叉，點餐完後，開始將漢堡裡的松露醬挖出，並倒在雞翅、薯條上。並開始介紹，「前菜：大薯升級佐親手開挖松露醬；配菜：辣個香嫩雞翅佐現挖松露醬；主菜：安格斯黑牛佐本來就有的松露醬。」

原PO男友不慌不忙地拿出包包裡的盤子跟刀叉，點餐完後，開始將漢堡裡的松露醬挖出，並倒在雞翅、薯條上。(摘自Dcard)

男友不慌不忙地拿出包包裡的盤子跟刀叉，點餐完後，開始將漢堡裡的松露醬挖出，並倒在雞翅、薯條上。(摘自Dcard)

眼看原PO期待的心情即將落空，男友卻突然遞上一張餐巾紙，上面寫著「第一次約會8周年快樂」。並接著說，「這是我們高中最常約會的地方，也是我們第一次約會的地方。」另外附上一個小鐵盒，裡面裝著兩人當年的卡片和拍立得。

原PO男友送她一個小鐵盒慶祝第一次約會8周年，裡面裝著兩人當年的卡片和拍立得。(摘自Dcard)

原PO後來表示，自己平常是連情人節都會忘記的人，更何況是第一次約會紀念日，沒想到男友還記得。同時也透露，看到鐵盒的當下，少女心的她有一秒期望求婚戒指在裡面。她直呼「這是我吃過最棒的五星級松露餐了，不！我吃的根本是洋蔥全餐吧！」

貼文一出，網友紛紛表示，「請一頓高級餐廳、帶到8年前約會的地方，嗯還是下面的比較浪漫」、「省錢計畫通」、「好啦 其實蠻有心的了」、「請問我看了什麼...瞎了啦」、「是真愛...我的眼好痛」。

(中時新聞網)