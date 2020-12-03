國民黨立院黨團為抗議萊豬進口，曾12度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告；還發生行政院長蘇貞昌稱屏東信功肉品很支持開放美豬政策，沒想到卻被信功發聲明否認；之後傳出信功被「查水表」，屏東縣政府跳出來澄清說，是主動申請消防安檢。資深媒體人黃創夏在臉書示警，「東廠、查水表、消防檢查⋯，小心，當事情變成『印象』就完了！」前國民黨立委孫大千也曾提出看法，對獨裁政權，如果不能起身抗暴，台灣的民主將成為民進黨的玩具。

前國民黨立委孫大千上月29日曾指出，國民黨立法院黨團只是代替人民行使立憲主義中所賦予的「抵抗權」。面對獨裁政權，如果不能夠起身抗暴，捍衛人權，台灣的民主將會成為民進黨的玩具。他還列出八項行為，來證明民進黨已經成為一個「納粹化」、「法西斯化」的獨裁政權，其中一項就是「獨立機關變成東廠」。

網友緩頰表示，信功經理都出面說明，「消防安檢是信功委託的消防公司申請安排的，造成屏東縣政府困擾，很抱歉。」、「已成印象，太遲了。風頭上耍白目，怪誰？」、「當中間選民及年輕人不支持，絕對是敗選因素。」

也有網友表示，「反正只要有國民黨，慰問也會變成查水表。」、「平時對，風頭上就是耍白目。再怎麼對，就是會變成目前這種狀況。」

(中時新聞網)