雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊，勇奪全國舞獅4冠王。（吳登興提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊日前參加教育部全國舞獅比賽，在台灣獅多獅女子組、多獅混合組、雙獅混合組及客家獅多獅女子組，奪下4冠王佳績，其中客家獅女子組是第1次參加比賽，選手們踩著七星步伐、搭配銅鑼鼓聲，超水準的演出獲得滿堂采。

校長黃淑玲表示，下崙國小龍鳳獅隊以六年級學生為主，練習的時間不長，因此過程非常辛苦，不管是蹲馬步、翻滾、劈腿、翻跟斗，每個動作都必須在短時間內反覆練習，常常肩膀瘀青、手腳破皮，但選手們為了爭取好成績，到保健室擦完藥後，咬緊牙根繼續苦練。

教練吳登興為雲林縣無形文化資產龍鳳獅陣保存者，他認為龍鳳獅技藝是台灣重要的寶貝，歷史悠久宜古宜今，此次下崙國小龍鳳獅隊能在全國賽獲得好成績，是對獅陣文化價值最好的推廣，證明練陣頭的孩子不會變壞，還會得冠軍拿金牌。

學校家長會長林耿玄表示，獅隊對外比賽需要大筆經費，感謝下崙福安宮長期贊助比賽經費，讓學生可以安心到外縣市參賽，爭取好成績為下崙社區爭光。福安宮總幹事謝清聖則到校恭喜獅隊學生，鼓勵他們繼續加油，在明年中華盃全國賽能獲得更好的成績。

(中時 )