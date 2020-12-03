18歲鄭姓男子1日深夜，疑因談判賭債糾紛，遭18歲潘姓男子等人，設局約至景隆街某民宅，但隨後疑遭潘在內的4人虐打，2日凌晨4人發現鄭被打到奄奄一息，慌亂將他送往萬芳醫院急救，但最後仍不治，警方發現鄭男身上有多處瘀傷，據傷勢研判曾被老虎鉗夾過，警方將潘男等4嫌逮捕移送台北地檢署，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，潘嫌等人疑似設局，約鄭男前往談債務，但鄭進門後，即遭潘、趙、劉、顏等4人圍毆，據相驗死者傷勢，過程中推斷有使用棍棒敲打、也曾用類似老虎鉗的鈍器凌虐。

2日凌晨4嫌發現鄭快被打死，慌亂中將他載往萬芳醫院，隨即驅車離去，但不久後自知躲不掉，又前往警局投案，潘嫌辯稱與死者有約10萬元的債務糾紛，談判過程中有動手，還說當時不只他們4人在場，供詞避重就輕，檢察官複訊4人後向法院聲請羈押禁見，全案朝殺人罪偵辦中。

(中時 )