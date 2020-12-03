利用網路欺騙感情、詐騙錢財時有所聞，許多人陷入愛情的夢幻泡泡，往往難以看清真相，先前才有新聞報導，男子匯款給網路認識的正妹，發現被詐騙後報警，發現對方是「恐龍妹」，但這名男子遭遇更令人傻眼，騙財騙感情的主謀，竟是自己的親戚。

住在大陸江蘇的一名47歲的張姓男子，歷經中年失婚後，一直沒有與其他女性交往，期間堂弟媳陸續介紹女子給張男認識，但都沒有成功，不過張男為了表達對堂弟媳的感謝，會給堂弟媳介紹費，幾次之後堂弟媳開始動起歪腦筋。

堂弟媳再次介紹一名叫許燕的女子給張男，兩人互加手機聯絡方式後，便開始聊天，聊著聊著發現情投意合，開心的張男認為找到真愛，也很快與張燕開始交往，一段時間後許燕哭訴孩子出車禍、父母生病、要做生意等理由，向張男借錢，張男不疑有他，一年裡陸續匯款102萬人民幣（約台幣443.3萬）。

直到後來張男要求許燕還錢，卻沒有得到回應，還有要求見面時，許燕總是有理由推託，因此張男驚覺可能受騙，趕緊到派出所報警，想不到許燕本人竟是堂弟媳，原來對方一直假扮其他人騙財騙感情。至於堂弟媳因涉嫌詐騙罪，被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在審理。

(中時新聞網)