新塭國小五年級學生吳守白一圓上陶藝課的夢想。（張亦惠攝）

布袋當地網紅漁村張娜娜（左）將在地特色菜餚盛進陶藝家李俊蘭（右）製作的陶盤中。（張亦惠攝）

嘉縣長翁章梁（右一）、文基會執行長陳尚雍（左一）與陶藝家李俊蘭（右二）合照。（張亦惠攝）

嘉義縣文化基金會陶藝下鄉扎根，去年在梅山、竹崎開課後獲得好評，今年移至海區布袋鎮舉辦，請來榮獲工藝之家的陶藝家李俊蘭上課，結合布袋漁產主題，60位素人經歷2個多月，製作出魚形陶盤及擺飾，除是藝術，也能作為生活上的使用。

文基會執行長陳尚雍說，布袋新塭有豐富漁產又以虱目魚的故鄉聞名，因此選定新塭社區及學校，設定和漁產相關的主題，讓60位素人以陶土創作，除學習新的事物，也大開眼界全新美學感受。

文化基金會3日在新塭國小舉辦成果展，請來布袋當地網紅漁村張娜娜設計10道地方特色料理，將廚藝與陶藝美學結合；布袋鎮農會家政班也以在地食材製作9宮格便當，行銷在地農產。

五年級學生吳守白表示，11歲前都在委內瑞拉求學，國外學校有美勞課，主要是教導畫畫及製作跟節慶有關的作品，例如耶誕節馬賽克拼貼，一直想學陶土卻沒機會，直到年初進到新塭國小就讀，遇到陶藝藝術下鄉列車，一圓上陶藝課的夢想。

李俊蘭指出，完整的陶藝作品需經過練土捏陶，待作品全乾後素燒850度10小時，再等降溫24小時候才可上釉，並釉燒高溫1240度12小時，最後再次降溫24小時才可完成，過程非常繁雜，且必須專心守候在窯邊，是體力、精神很大的挑戰。

(中時 )