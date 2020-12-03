仲介土地買賣遭彈劾 花蓮副縣長顔新章將提申訴

監察院今天以花蓮副縣長顏新章在任職花縣消防局長、縣府秘書長期間，多次利用上班時間，於辦公處所替前縣長傅崐萁家族從事仲介土地買賣，並協助支付部分價款，有重大違失為由，13票全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。顏新章晚間接受《中國時報》訪問時表示，對彈劾案根本不清楚，「我會向懲戒法院依法提出申訴，為自己爭取權益」。

彈劾案文指出，顏新章在任職花縣消防局長期間，替傅崐萁家族成立的榮亮公司做事，一方面介紹高價購買農地對象，同時積極遊說特定人士低價出售農地。

監委蔡崇義、王幼玲調查發現，2010年12月22日，顏新章在縣府貴賓室內，由榮亮公司先以10億5500萬元向梁姓地主及其家族成員購買農地後，同日再由榮亮公司售予林姓買家，使榮亮公司至少轉手獲利達1億100萬元。而後，梁姓地主察覺出售農地時，受顏新章蒙蔽憤恨不平提告；顏新章身為高階公務員，卻假借其權勢，在公務機關替榮亮買賣土地賺取暴利，殊不足取。

彈劾文顯示，顏新章擔任消防局長期間，曾在2011年8 月24日上班時間不假外出，到銀行協助榮亮存入200萬元。從2009年12月20日傅崐萁就職後，在出差期間協助榮亮存、提款22筆、未請假逕自外出存、提款81筆，共103筆，總存、提金額達3億1542萬7633元，但存、提款行為與顏新章本身業務無關。

此案顏新章被指控「藉勢藉端逼售土地」，花蓮地檢署兩度不起訴，後來花蓮高分檢駁回再議聲請，以罪證不足不起訴確定，梁姓當事人不得聲請再議。

顏新章今晚針對此事表示，此案司法程序已不起訴了，他身為公務員清楚必須遵循法令，「我對彈劾案根本不清楚、也沒什麼要解釋」，不過強調，將向懲戒法院依法提出申訴，爭取自己權益。

(中時 )