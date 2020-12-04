美國副總統當選人賀錦麗宣布全由女性組成的幕僚團隊。賀錦麗在聲明中表示，“我將和今天被任命的團隊成員一起，致力於控制新冠病毒，負責地開放我們的經濟，確保所有美國人獲得幫助，恢復和提高美國在世界各地的領導地位。” 。

賀錦麗宣布，將任命弗洛諾伊（Tina Flournoy）為幕僚長，同時任命科索格盧（Rohini Kosoglu）為其國內政策顧問，麥克埃爾唐尼（Nancy McEldowney）則擔任她的國家安全顧問，她們全是女性。

聲明中指出：弗洛諾伊是前總統柯林頓（Bill Clinton）的參謀長。曾在美國教師聯合會擔任公共政策助理總裁。從柯林頓1992年競選開始，弗洛諾伊就在其政府中擔任過各種職務。

科索格盧將擔任副總統的國內政策顧問。科索格盧目前擔任賀錦麗的高級顧問。她是賀錦麗辦公室主任，在副總統競選活動中首位擔任美國參議院參謀長的南亞裔美國人。

前美國駐保加利亞大使麥克埃爾唐尼將擔任賀錦麗的國家安全顧問。麥克埃爾唐尼曾擔任柯林頓政府國家安全委員會工作人員，歐洲事務總監，以及歐洲和歐亞事務局首席助理國務卿。

(中時 )