隨著網路不斷演進，網紅、YouTuber如雨後春筍般不斷冒出，電視節目凋零，老牌藝人也慢慢淡出大眾視野，但也有藝人不服老，跟著轉戰網路，獲得好評。一名網友就表示，自己意外追到羅時豐的YT頻道，點開來之後就停不下來，從頭笑到尾，直呼完爆所有網紅。

網友在PTT八卦版PO文「老藝人變成youtuber怎麼都這麼好笑」，表示平常只追韓星的女性朋友突然推薦他去看羅時豐影片，自己一看之後完全停不下來，「這50路天王完全放飛自我，到處開黃腔，路邊的老伯隨便訪問都超好笑」，讓他忍不住問，到底是現在YouTuber水準太糟，還是老藝人太強。

文章PO出後引發鄉民討論：「真的很搞笑，我也是看到停不下來」、「去西螺市場那集超好笑」、「羅時豐本來就很厲害」、「很多老藝人就真的有料阿，換個平台而已」、「現在一堆網紅只會照劇本演，表演能力超鳥」、「老一輩的本來就超有梗 是以前節目限制跟制約太多」、「跟韋禮安那集真的笑到不行」、「經過洗禮的老藝人現在還能在檯面上的多少都有實力的」。

除此之外，也有人點出原因：「羅時豐秀場出來的，臨場反應跟現在年輕網紅根本不同等級」、「秀場磨練過沒一個是假貨」、「羅時豐當年可是跟費玉清一起開黃腔的，等級很高的」、「羅以前上我猜，甚至還比吳宗憲搞笑」、「如果秀場時代有youtuber他早就百萬網紅了」、「秀場直接面對觀眾的經驗，拿到現在還是很好用」、「楊繡惠如果轉職YouTuber也會很猛」、「秀場是live秀，不像現在的yt都是靠剪片剪出來的」、「羅自己也很努力，有在更新年輕人的梗」。

影音取自YouTube/羅時豐D.L 不務正YA

(中時新聞網)