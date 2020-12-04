高雄市長陳其邁2日進議會質詢時，持續進行萊豬攻防戰。未料同黨的市議員黃明太，為挺民進黨萊豬政策，竟脫口說出「高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇」。一番言論也讓陳其邁坦言，「不同意此說法」。國民黨青年黨代表、高雄正妹李明璇也對此吐露心聲。

對於黃明太言論引起輿論譁然，陳其邁3日受訪坦言，「議員的質詢當然是有他的看法，事後也做了一些解釋，也釐清他原來的意思，是希望在美豬進口能夠把關。政府要做的就是針對食安工作要有嚴格把關」，對於黃的說法，陳其邁表示，「他個人是不太同意」。

原來，黃明太前一天在高雄市議會質詢時表示，「美國進口豬肉口感不好、價格相對低，高收入的人不會去吃，不過可以給貧困、經濟條件不好的人多一個選擇，而政府也不會強迫他們去吃」。

而黃明太這番說法，李明璇3日也透過臉書回應，議員這句話有沒有歧視，她相信大家都會有感受。但重點是，現在政府完全不願意標示豬肉是否有萊劑，辨識人人都有困難，代表以後萊豬也有機會混進水餃、香腸等豬肉製品內。

民進黨為了強行進口萊豬，從上到下、從中央到地方，除了語無倫次還開始與人民作對。為了背書，不惜把牛肉麵店、大賣場、肉品商都拖下水，這就是讓大家失望的地方，蔡政府口裡說民主，實際上卻越來越集權，只要和政府意見不同的，就會被對付，例如中天、皇家傳承牛肉麵、信功肉品公司，這個政府真的越走越偏、離民意越來越遠。

上個禮拜蔡總統剛表示「進口萊豬是為了爭取更多國際支持，也讓市場多一個選擇」，結果昨天民進黨的黃明太議員幫忙詮釋：「#萊豬是給窮人多一個選擇」。 這句話有沒有歧視，我相信大家都會有感受。 但重點是，現在政府完全不願意標示豬肉是否有萊劑，辨... 由李明璇發佈於 2020年12月3日 星期四

(中時新聞網)