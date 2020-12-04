「我跟另一半都沒有過敏，生下來的寶貝，是不是一定不會有過敏？」很多新手爸媽都有同樣的疑惑，高雄小港醫院小兒科主任李雅婷醫師提醒，過敏跟飲食及環境中的過敏原脫不了關係，因此做好過敏預防，是每位爸媽應做的準備。

經數據統計，父母若有其中一方過敏，寶寶就會是過敏高風險族群。即使父母都不是過敏體質，仍有1.5成的機率會生出過敏寶寶，且許多人也不清楚自己是否也是「過敏人」之一。

李雅婷醫師分享，自己常在門診中反問家長，是否有過敏體質，很多人答案模稜兩可，原因在於每個人出現過敏症狀的時間不同，取決於體內累積的過敏原，是否已達到症狀顯現出來的標準。因此「遺傳」完全不是判斷的唯一準則，若沒有好好調理，一旦寶寶過敏，可能在身體各部位誘發過敏反應，絕對不是家長希望看到的。

錯失3歲關鍵期，當心過敏誤寶寶一輩子

李雅婷醫師指出，若寶寶反覆過敏，除了關係到健康外，在人際關係及自我認同上也可能造成影響。以異位性皮膚炎為例，小朋友頻繁搔癢，晚上睡不好，隔天上學會沒有精神無法專注學習，且皮膚外觀會呈現乾燥脫屑、急性時皮膚傷口會有滲出液，流湯流水，惡性循環後皮膚會「苔癬化」而變厚變硬，顏色也會變得比較深，使得皮膚表面看起來粗粗的、髒髒的，容易引起同儕的排擠造成無法融入群體、自信心受損等，影響到的不只是生理層面。因此醫師強調，預防要從早做起，尤其3歲前是成長及防敏的關鍵期，不可不謹慎對待。

研究：1歲半前的寶寶 近一半因牛奶蛋白誘發過敏

▲1.5歲以前寶寶因腸胃道神經發育仍不夠成熟，接觸到較大的牛奶蛋白，易引起過敏不適。圖/ Shutterstock

李雅婷醫師表示，爸媽現在沒有過敏，不代表就是真的沒過敏，有可能只是還沒發生。對於下一代預防過敏的工作必須全面把關，對外的「環境控制」，可在家放置空氣清淨機，盡可能過濾外頭的髒空氣、灰塵、塵蟎、PM2.5、香菸，確保寶寶處在較乾淨的環境中。

對內的「飲食選擇」也是預防關鍵。根據研究顯示，1.5歲以前，有近一半寶寶是因牛奶蛋白誘發過敏。四個月內的寶寶因腸胃道神經發育仍不夠成熟，接觸到較大的牛奶蛋白，易引起過敏反應，建議媽媽以哺餵母乳為首選，因母乳最適合寶寶攝取，其中的免疫球蛋白及抗發炎因子，能幫助寶寶預防過敏。但若不便親餵母乳，可以使用「部分水解蛋白配方」銜接。水解技術將大分子蛋白分割為細小分子，對寶寶較好吸收。

水解品牌眾多，能精準切斷刺激片段的技術才能幫助防敏

面對市面上百百種水解品牌，爸媽應該要如何挑選呢？李雅婷醫師說明，應首選知名度高、經大規模臨床實證的品牌，確保其擁有準確的水解技術，能夠找出並切斷易引發寶寶過敏的刺激片段，並轉換成溫和的蛋白質片段。讓寶寶腸道可以逐漸適應外來牛奶蛋白外，也慢慢培養對牛奶蛋白的耐受性，未來再遇到致敏原時，降低免疫系統過度反應的機率，達到有效防敏、打底健康基礎的效果，爸爸媽媽們也選用得更安心！

(中時新聞網)