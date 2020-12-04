面對連專家都無法預測的未來，該如何養出內心強大的孩子？

不追求「贏在起跑點」，但希望「願意一直跑」——

本土資深臨床心理師陳品皓，累積十餘年諮商輔導經驗，

剖析「如何在挫折中持續努力」的成長型思維學習指南！

你的寶貝害怕犯錯，不願去嘗試與挑戰嗎？

班上學生缺乏學習動機，對什麼事都提不起勁嗎？

家裡孩子因為人際自信不足，進而影響到自我價值感嗎？

面對快速變化的世界，我們必須不斷學習，才跟得上時代的腳步。

身為家長與教育工作者，想要孕育下一代的成長心態，

就必須從家庭教育開始建立心理起跑點，為孩子創造能夠順應時局的優勢。

▶你知道，心理起跑點的優勢要怎麼創造與維持嗎？

▶你知道，有效溝通可以幫助孩子跳脫框架，走出負向學習循環嗎？

▶你知道，人際關係的品質與好壞，會影響一個人的心理韌性強度嗎？

臨床心理師陳品皓，彙整多年來的兒少諮商輔導經驗，

針對心理起跑點的兩大核心──安全感與自信心，

歸納出強化心理素質的五大重點，搭配具體而豐富的溝通情境和案例，

幫助孩子變得堅強、不畏懼困難，並勇於接受各種挑戰。

【精彩書摘】

當孩子長期在學習領域中表現不佳，因而開始懷疑自己的能力時，很可能就會落入逃避循環裡；家長對此也覺得束手無策，畢竟孩子都自覺做不到了。這時，我們就落進負向學習循環中（參考下圖），親子雙方都覺得很無力。孩子因為表現不佳而懷疑自己的能力，這是相當正常的事，我們不用急著催促孩子從挫敗中馬上站起來，孩子仍需要一些時間消化自己的情緒。與此同時，家長的陪伴跟引導是很有幫助的事。

學習的負向循環。(圖/親子天下提供)

不少大人看到孩子因為失敗而低落難過時，可能會忍不住說：「你不努力，所以沒資格難過。」「我早就跟你說了，你現在弄這什麼東西，還好意思哭！」「不聽老人言，吃虧在眼前。」這類的話語。「不努力，所以沒資格難過」這邏輯乍聽似乎有道理，但事實上根本不通。

任何人不管有沒有努力，遭遇挫敗都會難過。這種難過跟努力無關，而是因為在乎事情的成敗與評論，是這份在乎的念頭帶來失落與難過，而「努力」是孩子不想再次挫敗而做出的補償。所以「會難過」反映出孩子的在乎，「不想再難過」帶出下一次改進的機會。可惜的是，我們很容易忽略這些情緒所帶來的力量。

「不努力，所以沒資格難過」這句話說穿了，其實是在對孩子說：「你沒有按照我的標準（期待）去做，失敗了活該，沒資格討拍。」

大人之所以這麼說，是自己也被孩子不順從的抗拒給傷到了，因此做出反擊；而孩子發現不順從就會被責備，於是他學到的不是承擔責任，而是順從，因為這樣才能逃避責任。

家長若想要陪伴孩子消化這種難過，或許該先好好消化自己內心的情緒，再來引導孩子一起討論。陪伴孩子消化難過時，不用冠冕堂皇或正向積極，只要表達你的理解跟認同就好，可以這樣說：「你會難過是合理的，如果是我，也會難過。我們之所以難過是因為『在乎』─在乎結果、在乎別人的看法。難過時就好好去消化它。」你別期待孩子聽完同理後能馬上復原，精神抖擻。消化都需要時間沉澱，靜下來和自己的內在對話。

而大人心中往往對孩子的能力有許多懷疑，因此看到孩子的表現不如預期時，心中難免會跟著焦灼。當我們能夠看清楚自己的這些焦慮，並且好好消化它們，才可能給予孩子邁向成熟、獨立的空間。

(本文摘自《心理韌性》/親子天下)

【作者簡介】

陳品皓

臨床心理師，米露谷心理治療所執行長。畢業於國立政治大學心理學研究所臨床組，主修臨床心理學、心理病理學、社交焦慮症衡鑑與治療。專門提供兒童青少年情緒、人際、學習及行為等適應問題治療、親職教育與心理衛生等議題。著有《青春期免驚》、《如果可以誠實，孩子為什麼要說謊？》、《弄懂6～12歲孩子的內心×情緒×行為問題》等書。

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《心理韌性》/親子天下

(中時新聞網)