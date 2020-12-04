正當全球仍籠罩在新冠病毒的二次肆虐，台灣卻儼然處於平行時空，疫情的「逆勢平靜」，致使經濟看似前程光明。

但，2021的台灣，真的就這麼好嗎？

只能說，疫苗爭奪戰、供應鏈重組、新興產業發展、K型復甦隱憂，這些浮出檯面的關卡，台灣都得步步為營，才不致失足墜落。

迎戰2021年，《遠見》提前為您理出20個關鍵問題，以及21個生存法則，邀集五位產業領袖剖析趨勢，46家投資機構嚴台股投資名單，並解析職場最新變遷，帶你全方位透視新局。

20關鍵問題

1.全球經濟一定轉好嗎？

IMF估計2020年全球成長率-4.4％，2021年挺回來，全年成長5.2％，但各國復甦步伐不一。

2.憑什麼說台灣經濟會好？

受惠於宅經濟，半導體與資通訊產業需求大增，主計總處預估2020成長率1.56％，是全球少有的正數，2021可達3.92％。

3.2021會全面復甦？

2021的復甦形態為「K型復甦」。疫情掀起數位轉型大浪，搭上浪頭的產業，不斷往上飛漲；但需要跟人接觸的產業，會一路下行。

4.新冠病毒解藥對台灣很重要？

台灣確診僅600多例，且大多治癒，因此特效藥不急；相對來說，疫苗更為重要，因為疫苗普及有助於開放邊境、經濟開展。

5.台灣能搶到疫苗？

疫苗策略以自製與外購雙管齊下，衛福部表示已購得部分，但取得時程尚不可知。本土疫苗則都進入第二期試驗。

6.拜登上台的首要任務？

控制疫情將是無懸念的重中之重。美國已有26萬人死於新冠病毒，來勢洶洶的二次大流行，目前正以每天十幾萬病例的速度增長。

7.為何要注意拜登經濟學？

拜登選前承諾7000億購買美貨、研發投資，刺激經濟，就算順利交接，整體經濟策略得在2021年下半年才會明朗。但大選過後，美國參眾兩院分治，將牽制拜登執政力度。

8.川普會繼續影響世局？

川普拒絕承認敗選，誓言「法院見」以求翻盤，更在此時「積極執政」。他的官員四處出訪，連德媒都形容這是「即興外交的最後瘋狂」，耍賴的川普最終只會讓下台姿態變得更難看。

9.川普走了，世界和平？

川普掀起的美中矛盾，在美國社會已生根，注定回不去了，大趨勢走向兩強競爭。但較為溫和的拜登，不像川普逼著各國與企業選邊站，國際氣氛可望趨緩。

10.台商還會持續回流？

2017年啟動的供應鏈重組，持續進行且範圍愈廣。近兩年來，共有717家回流，投資台灣資金約台幣1.13兆元。

11.外資還會繼續加碼台灣？

前兩年外資年投入約百億美元，2020年1～10月仍維持73億美元動能，投入實體產業以電子製造、資通訊、技術類型居多，超過三成。

12.科技業還能好多久？

2020年受到轉單短期刺激，科技榮景絢麗，來到2021年，因為宅經濟的需求支撐，各大台廠產能滿載，全年看旺。

13.台股榮景到何時？

2020年第四季越過1萬3000點大關，目前可知到2023年之前，各國普遍寬鬆貨幣政策，熱錢可望持續。

14.民間消費會旺下去嗎？

台經院預估，台股穩健、勞動薪資維持正成長，而且稅制放鬆。民眾可支配所得增加，可望帶動消費。預測2021年民間消費成長率為3.18％（2020年為-1.61％）。

15.房市還會再旺一年？

國泰房價指數（新成屋）來到127.7、信義房價指數（中古屋）同步頂上311.23，雙雙突破歷史高點。2021受到寬鬆貨幣的熱錢挹注，全年看旺。

16.政府在哪些領域加碼？

歲出編製部分共有六大重點，包括加速公共建設投資、加速產業創新、發展多元教育環境、鞏固國防安全、落實全齡照顧、保障地方財源。

17.政府還會持續加碼？

根據已送入立法院待審的「2021年度中央政府總預算案」，歲入編列新台幣2兆450億元，較2020年度減少2.9％；歲出編列2兆1615億元，比2020年度成長4％。

18.從此社會一片祥和？

每個國家都面臨工作機會萎縮、產業盤整，同時引發的財富分配惡化、城鄉差距拉大，以及教育階級化問題。階級仇恨與社會不安，將是一大隱憂。

19.失業率會變高嗎？

產業紓困方案與三倍券刺激，再加上「疫情重災」時間短，台灣失業率控制在4％以下。但接下來，K型復甦下產業形態變化，恐將迎來結構性失業潮。

20.未來需要哪種人才？

具備數位能力、數位素養的人才。不只是理工背景的工程師，也需要建構商業模式的商務人才、理解新行為的社會學人才等。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

本文作者:羅之盈

《遠見雜誌12月號414期》

(中時新聞網)