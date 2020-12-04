小寶貝茉莉冷凍了27年才出生 實際上只比媽媽小了2歲

美國田納西小寶貝茉莉（Molly Everette Gibson）10月26日一出生，就打破世界紀錄，也刷新了姊姊艾瑪（Emma Wren Gibson）原本保持的紀錄。

據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，茉莉是27年前冷凍的胚胎，她1992年10月冷凍那年，現年29歲的媽媽蒂娜（Tina）才1歲半。有了一雙女兒後，媽媽才不管茉莉實際已經27歲，在她眼裡，這熟睡的小寶貝只是個「小奇蹟」。

田納西大學（University of Tennessee）普雷斯頓大學醫學文庫（Preston Medical Library）的研究人員說，茉莉已創下冷凍胚胎出生存活的世界紀錄。而先前的紀錄，則是由姊姊艾瑪冷凍了24年所創下。

Molly Everette Gibson has set the new known record for the longest frozen embryo to ever come to birth at 27 years in frozen preservation, coming just ahead of her sister who was frozen for more than 24 years!



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事實上，就血緣來說，艾瑪和茉莉是不折不扣的姊妹，她們是父母相同，同一批冷凍的胚胎，只是植入「領養」媽媽子宮和出生的時間不同。由於捐贈胚胎的人匿名，因此兩姊妹的親生父母至今不明。

蒂娜和36歲的先生班傑明（Benjamin）婚後一直想要有自己的孩子，可是試了5年都沒成功。結果後來發現，班傑明罹患了可能導致不孕的囊腫纖維化。

兩人至今結婚10年，先前曾收容寄養兒童，後來考慮領養小孩。不過，2017年初時，蒂娜的父母告訴她，他們看到當地電視報導說，非營利的國家胚胎捐贈中心（NEDC）可以協助不孕婦女植入胚胎，生下自己的孩子時，他們起初覺得不可思議，並不感興趣。不過，這個念頭慢慢在他們心中萌芽，最後兩人還是造訪了中心。

This record-breaking baby is 27 years old — 2 years younger than her mom https://t.co/878MAMoAcW pic.twitter.com/0WrkuDzTKg — New York Post (@nypost) December 1, 2020

當小學老師的蒂娜說，他們只想要個孩子，並不挑剔，但中心讓他們從大約300個捐贈者的胚胎中選擇。由於他們夫婦身材並不高大，因此選了身材較矮小的捐贈者。而他們在2017年3月生下艾瑪後，決定再為她添個弟弟或妹妹。由於不想再傷腦筋，他們選擇移植同一批僅剩的兩個胚胎，後來就生下了茉莉，

(中時新聞網)