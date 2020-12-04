美國田納西小寶貝茉莉（Molly Everette Gibson）10月26日一出生，就打破世界紀錄，也刷新了姊姊艾瑪（Emma Wren Gibson）原本保持的紀錄。
據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，茉莉是27年前冷凍的胚胎，她1992年10月冷凍那年，現年29歲的媽媽蒂娜（Tina）才1歲半。有了一雙女兒後，媽媽才不管茉莉實際已經27歲，在她眼裡，這熟睡的小寶貝只是個「小奇蹟」。
田納西大學（University of Tennessee）普雷斯頓大學醫學文庫（Preston Medical Library）的研究人員說，茉莉已創下冷凍胚胎出生存活的世界紀錄。而先前的紀錄，則是由姊姊艾瑪冷凍了24年所創下。
事實上，就血緣來說，艾瑪和茉莉是不折不扣的姊妹，她們是父母相同，同一批冷凍的胚胎，只是植入「領養」媽媽子宮和出生的時間不同。由於捐贈胚胎的人匿名，因此兩姊妹的親生父母至今不明。
蒂娜和36歲的先生班傑明（Benjamin）婚後一直想要有自己的孩子，可是試了5年都沒成功。結果後來發現，班傑明罹患了可能導致不孕的囊腫纖維化。
兩人至今結婚10年，先前曾收容寄養兒童，後來考慮領養小孩。不過，2017年初時，蒂娜的父母告訴她，他們看到當地電視報導說，非營利的國家胚胎捐贈中心（NEDC）可以協助不孕婦女植入胚胎，生下自己的孩子時，他們起初覺得不可思議，並不感興趣。不過，這個念頭慢慢在他們心中萌芽，最後兩人還是造訪了中心。
當小學老師的蒂娜說，他們只想要個孩子，並不挑剔，但中心讓他們從大約300個捐贈者的胚胎中選擇。由於他們夫婦身材並不高大，因此選了身材較矮小的捐贈者。而他們在2017年3月生下艾瑪後，決定再為她添個弟弟或妹妹。由於不想再傷腦筋，他們選擇移植同一批僅剩的兩個胚胎，後來就生下了茉莉，
(中時新聞網)
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