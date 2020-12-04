【回憶殺】「台灣影壇第一美女」林青霞有張漂亮的臉蛋，年輕時被星探相中，19歲演出電影《窗外》走紅，開啟長達21年的演藝生涯。事業雖然風光，但她的感情曲折不斷，曾搭上已婚人夫，分分合合最終仍另嫁他人。

林青霞外型亮眼、氣質空靈，在美女如雲的演藝圈中，還是非常耀眼突出，剛出道時她受到劉家昌提拔，拍攝《純純的愛》、《雲飄飄》，揭幕70年代文藝片的盛世，是瓊瑤電影的御用女演員之一，且事業運平步青雲，23歲就以《八百壯士》榮獲亞洲影展最佳女主角，隔4年又以《滾滾紅塵》贏得金馬影后；後來她將演藝重心轉往香港，參與多部膾炙人口的影視演出，特別是《笑傲江湖》中的東方不敗一角堪稱經典，完美詮釋女性的陽剛與陰柔。

林青霞演過許多經典角色。（圖／微博@林青霞）

林青霞無論外貌或事業都是無懈可擊，但愛情路卻走得坎坷，她19歲因《窗外》邂逅秦漢，兩人天雷勾動地火一發不可收拾，秦漢不顧已婚身分，與林青霞譜出一段不倫戀，使女方背負破壞家庭的小三罵名，內心備受煎熬。

後來林青霞拍攝《我是一片雲》，同劇男演員秦祥林對她頗有好感，展開熱烈的追求，甚至陪林青霞赴美療情傷，令她感動不已，衝動地答應男方的求婚，未料4年後林青霞改變心意，退婚秦祥林，隔年在瓊瑤的撮合下，與恢復單身的秦漢復合，愛情足足長跑10年。

林青霞與秦漢、秦祥林有過情。（圖／中時資料照）

正當外界以為兩人能步入紅毯，卻又傳出分手消息，根據報導指出，秦漢曾委婉地說出不娶林青霞的原因，「兩個人的結合最重要是談得來，最怕是沒話可說，螢屏上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。」

林青霞和秦漢情路兜轉20年，還是沒有緣分結為連理。（圖／中時資料照）

當時林青霞已經接近不惑之年，內心期盼能組成家庭，苦戀10年竟然再度落空，令她傷心不已；後來林青霞邂逅香港富商邢李㷧，交往半年隨即閃婚，並陸續生下兩個寶貝女兒，從此淡出螢光幕，鮮少公開現身，直到去年為了替《滾滾紅塵》數位修復版首映會站台，才風塵僕僕地飛回台灣與影迷們見面，更在今年重啟微博帳號，與粉絲分享生活點滴。

有人好奇，為何當年她火速地嫁給其貌不揚的邢李㷧？林青霞幽幽地回：「因為他願意無條件的疼愛我。」當時她在香港拍了10年的戲，內心始終期盼能靠岸，渴望有個美滿的家庭，這時候邢李㷧出現在她的生命，又對她非常疼愛，認定其就是真命天子。

林青霞對現況很滿意，感恩上天賜給她好老公與女兒。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)