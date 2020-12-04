2020年邁入倒數階段，今年跨年無法出國，要如何規劃跨年假期、過個最不一樣的跨年活動？KLOOK推薦6大私房跨年獨特玩法，給還沒規劃跨年假期的你一點靈感，為2020年跨入2021年留下完美回憶！

一、台北101高空跨年煙火派對 置身煙火中看煙火超震撼

有體驗過置身在煙火中看煙火的獨特震撼嗎？參加「讓愛點亮夜空・[email protected]｜高空跨年煙火派對」登上台灣第一高樓台北101的89樓，體驗絕無僅有的超特別感受，看著煙火一道道向外噴發，俯瞰大台北的城市夜景，門票包含跨年限定派對主題餐盒「幸福食光飽盒」讓你幸福滿滿，搭配酒水以及當紅DJ Victoria陪你Fun電狂歡整晚，倒數時刻，與三五好友齊聚相擁，近距離欣賞煙火熱力四射，送舊迎新，一同期待 2021 嶄新的一切！

二、跨年倒數EDM派對 派對動物專屬

在2020的最後與好友一路狂歡到2021，KLOOK將於12/4線上平台獨家開賣「Costa Blanca Taipei New Year’s Eve Space Party」，位在ATT 4 FUN頂樓的跨年煙火特等席，坐擁台北101百萬美景的露天sky club，在離台北101最近的地方狂歡倒數迎接2021，體驗跨年煙火彷彿撒落在頭上的絕佳震撼感受。

三、告別2020最後一個夕陽跨年派對

位在陽明山全新IG打卡聖地的「告別2020最後一個夕陽跨年派對」，讓你享受在270度夕陽美景中與好友度過美好時光，告別2020最後一個夕陽，一路狂歡倒數到2021，位處陽明山半山腰，是有名賞夜景的最佳地點，跨年派對Drunk 爛醉團隊聯手Spunite 斯邦奈打造，3大風格舞台，更有多組國內外知名藝人DJ參與演出，派對動物們絕對不能錯過。

四、環島郵輪 海景第一排海上迎曙光跨年

搭乘「歌詩達環島郵輪」在海上跨年倒數迎曙光真是太浪漫了，歌詩達旗下有海上古羅馬稱號的莎倫娜號，要讓旅客體驗最頂級奢華的歐式郵輪文化與服務，豐富的設施及娛樂體驗服務，更是能滿足全家人的不同偏好，從高雄或基隆兩地上船，前往花蓮海岸線，湛藍的海岸讓人將2020的不美好暫時忘去，緩緩從海平面線升起2021第一道曙光更是讓人療癒，想要海景第一排迎曙光絕對不要錯過。

五、夜宿花蓮遠雄海洋公園 與可愛海底動物一同倒數跨年

跨年假期前往花蓮「夜宿花蓮遠雄海洋公園體驗」，和可愛海底動物們相見歡，享受與魚群一同入睡的獨特體驗，還能與他們一同倒數迎接2021共同渡過愉快的夜晚，跨年限定方案能夠在海豚池旁與海豚一起享受精緻的早餐，以及在摩天輪上迎接2021第一道曙光，這特別的體驗僅跨年限定，多元豐富的活動內容，非常適合全家大小一同參加，共同創造美好回憶。

六、長榮航空熱血跨年班機&曙光班機

搭乘「長榮航空高空跨年&元旦曙光班機」在全台最高點空中倒數真是超熱血的，還能與所有機上的朋友一同倒數跨年，熱血跨年班機由Hello Kitty友誼機 A321執飛，有大朋友小朋友最愛的三麗鷗卡通人物，要陪伴旅客度過機上時光；另元旦曙光班機，由深受航空迷青睞的夢幻波音787-10帶領所有旅客翱翔天際，迎接2021第一道曙光，KLOOK更獨家贈送機場接送，讓旅客輕鬆感受最獨特的高空跨年體驗。

(中時新聞網)