擁有149公分小隻馬身材的AV女優皆月光(皆月ひかる)，在AV圈打滾2年，近日終於因為演出同人作品、暗黑版《公主連結 Re:Dive》爆紅！而年僅20歲的皆月光，爆紅的原因更是令人啼笑皆非，只因為在片中激戰胖大叔的她，一臉嫌棄的表情實在太真實了。

去年11月一度因身體不適而暫退AV圈的皆月光，近日在暗黑版《公主連結 Re:Dive》cosplay超人氣角色可可蘿，而她的對手則是一位帶著眼罩還挺著一個肚子的中年大叔。

皆月光在片中因表情太真實而爆紅。(取自日網)

雖然整部片想塑造一種美少女遭大叔猥褻的嫌棄氛圍，不過由於皆月光在面對大叔男優親吻、擁抱等各種攻勢下，一臉痛苦又抗拒的表情實在太過真實了，最終還忍不住逃走，留下男優自言自語地說：「這是為什麼呢？」

因此皆月光就憑著在片中的超真實表情爆紅日網，甚至還衍伸出「可可蘿痛苦面具」的網路哏，同時也在PTT引發熱議，吸引大批鄉民留言討論，「那厭惡嫌棄的表情絕對不是演的XDDDDD」、「錢真的很難賺」、「第一集結尾，可可蘿還嚇到跑掉，看了快笑死www」。

(中時新聞網)