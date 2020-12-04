竹科一名黃姓工程師的妻子委託徵信社調查，竟然查出丈夫疑似與數十名女子發生關係，氣憤提告求償100萬。不料黃男竟拿出老婆與好友親密照片，向法官宣稱，夫妻間已有默契「各自經營婚外情」，他也沒提告。不過法院認定，黃男不能以妻子也出軌為由，主張自己免責，一審判賠35萬元。

判決內容指出：黃姓男子在106年月，以LINE向妻子坦承與5名女子發生婚外情及性關係。但黃男辯稱，夫妻間對於性生活以及在外的感情交往等均有默契，各自經營婚外情亦屬默示之合意。黃男並出示妻子與他好友婚外情明確證據，包括二人同遊、同居密室，還有裸照、親吻脖子、貼臉及擁抱等照片。

不過在夫妻兩人LINE對話紀錄中，妻子對黃男傳送「恨你」、「我痛恨你」、「你太過份了，背叛我20多年，我一直被你蒙在鼓裡，幾年前要不是我朋友在汽車旅館看到你，我一直不敢相信，這些年我請徵信社調查你，果然如此，檔案中不是一人，是數十人！我從徵信社人員手中拿了這些資料，你要我情何以堪！」

法官認為，黃男主張之妻子與他人有親密行為，與本起案件並無關係。由於兩人已在去年5月離婚，新竹地方法院判處黃男應該賠償前妻35萬元。可上訴。

(中時新聞網)