女星蔡允潔（蔡小潔）擁有亮眼外表和火辣身材，傲人F罩杯更被封為「魅惑波神」，加上傻大姐的大方個性，成為許多綜藝節目的常客。近日她則分享自己曾經碰到上完廁所，馬桶竟然壞掉的糗事，最後還被水電師傅認出她是常上節目的藝人，這更讓她崩潰：「他看到我的大便了啦」。

據《聯合報》報導，蔡允潔在錄影前一天發生「屎水溢出」的慘況。起先上完廁所後，她發現馬桶有阻塞，本來以為用通樂就能解決，沒想到阻塞情況依舊沒解除，後來只好改用馬桶吸去處理，讓人傻眼的是，此時糞水突然溢出讓她崩潰大叫。

後來蔡允潔尋求專業的水電師傅來處理，不到5分鐘障礙排除，只是水電師傅後來稱這是「特急件」，竟開價8千元，本想殺價的蔡允潔又礙於被師傅認出來是常上電視的藝人，只好鼻子摸摸就當付封口費，花錢了事。

好友小優得知此事後，直說蔡允潔被坑了，硬是要找水電師傅理論，沒想到兩人反被嗆是「奧客」，怎麼可以我幫妳們修好了，錢也付了，現在還打電話來；而吵架向來所向無敵的小優也只能說，這是她第一次吵架吵輸。

(中時新聞網)