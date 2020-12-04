今年8月，一名36歲張姓女子在臉書留下一篇遺言，語帶絕望控訴「我的婆婆殺了我」，因長期遭婆婆言語霸凌而走上絕路，引起社會譁然。近日又有一位人妻在臉書上控訴遭婆婆處處針對，不但被惡言相向，更被當成賊對待，刻意把家用品作上記號，連雞蛋也不放過！好險女子挺過低潮，表示差點成為社會事件翻版。

原PO在臉書匿名粉專「靠北婆婆2.0」上表示，婆婆觀念相當古板，在和老公結婚前，因為想搬出去住，婆婆就「一哭二鬧三上吊」讓原PO夫妻只好妥協，但和婆婆住在同個屋簷下，原PO卻飽受冷言冷語對待。原PO說，在入住的第一年，因為要準備考試，婆婆卻到處和人說「她是白癡，智能不足考不上、嫁到他家是浪費米、撿角...等」。

還有一次，家裡有人來拜訪時，婆婆還用客家話說「好羨慕你有個會賺錢的媳婦兒，我這個媳婦是白痴考不到物理治療師執照，整天遊手好閒！」原PO因為聽不懂，只能賣笑，直到對方的父母說「妳不能這樣說妳的媳婦」，原PO才恍然大悟。

從入住婆家的第一天，婆婆就把原PO視作家賊，婆婆每一天都會清點居家用品數量。(示意圖/Shutterstock)

不僅如此，從入住婆家的第一天，婆婆就把原PO視作家賊，居家用品小從衛生紙、醬油、沙拉油、洗髮精、沐浴乳、甚至連冰箱的雞蛋、菜、洗衣精等，婆婆每一天都會清點數量，還用奇異筆作記號。原PO直呼「我不是沒存款，這些日常用品我自己都有備一份，誰想要用他的東西呀？」

壓倒原PO的最後一根稻草則是婆婆嫌她「生不出來」，還直接向兒子說「如果她（原PO）不能生，就早早離婚吧！」這讓原PO氣炸表示，「在這種環境壓力下，不生病已經慶幸了，還生的出孩子嗎？」

好險，婆婆的百般刁難都被原PO老公看在眼裡，夫妻兩人不但沒有因為生不出孩子而離婚，更直接和婆婆徹底鬧翻，搬家出走完全斷聯。五年過去，兩個小孩都平安長大，原PO表示，很佩服當年的忍工，也謝謝老公，不再是當年的媽寶。網友紛紛表示「真的是苦盡甘來啊」、「再次證明老公的腦袋很重要」、「老公真的是讓老婆在那種情況下能不能過得好的重要關鍵」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)