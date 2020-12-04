54歲香港女星劉嘉玲，曾憑著電影《狄仁傑之通天帝國》拿下金像獎影后，演技實力有目共睹。然而她近日難得重回小螢幕，在改編自張愛玲小說《半生緣》的陸劇《情深緣起》飾演27歲女主角、舞女顧曼璐，未料她雙馬尾裝嫩扮相一曝光，驚呆大批網友，負評連連。對此，劉嘉玲霸氣回應：「我老是覺得顧曼璐就是我來演的！」

劉嘉玲在《情深緣起》飾演27歲顧曼璐，特地梳著雙馬尾氣質髮型，好讓自己看起來更貼近劇中角色，未料畫面一播出引來網友負評連連，「真的像開了30年舞廳的媽媽桑，觀眾太慘了」、「這年齡差真不是演技能彌補」、「有點嚇人，對不起嘉玲姐」。

劉嘉玲近日在《情深緣起》飾演27歲顧曼璐，裝嫩扮相引發網友負評。(取自微博)

劉嘉玲近日與蔣欣接受陸媒訪問，也大方回應網友糾結她年齡適不適合演顧曼璐一事，她說：「很抱歉我真的沒有一點糾結過我的年齡的問題，我適不適合演這個角色，我老是覺得顧曼璐就是我來演的！」

劉嘉玲更進一步解釋原因，指在張愛玲很多小說裡面，她總能找到適合她演的角色，稱自己適合演《紅玫瑰白玫瑰》的紅玫瑰，《第一爐香》也適合演梁太太等，透露這些角色都能讓她在裡面找到想像空間。

(中時新聞網)