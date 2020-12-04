國民黨立委曾為萊豬多次杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，上周五至昨日6天以來的最新網路聲量出爐，蘇貞昌承受最大壓力居第一、陳柏惟第二、第三名是國民黨立院黨團總召林為洲，第4名是國民黨立委蔣萬安。

臉書粉專「聲量看政治」用豬內臟、萊豬、美豬、美牛、杯葛、立法院、立委 、議場、萊克多巴胺、美豬美牛、內臟、瘦肉精等12個新聞關鍵字標籤，進行相關新聞關鍵字下政治人物聲量的綜合資料探勘。在36位相關政治人物中，蘇貞昌承受最大壓力，聲量最高，占29.91%。其次是3Q 陳柏惟，放話1打35卻因被國民黨立院黨團總召林為洲鎖喉的新聞，佔此次美豬杯葛新聞聲量的11.53%。

第三名則是國民黨立院黨團總召林為洲，佔9.61%，因他是國民黨團帶頭丟豬內臟的始作俑者之一。第四名是蔣萬安，在豬內臟的杯葛聲量雖不大，不過在周二質詢蘇院長，成為話題。佔6.6%。第五是江啟臣，國民黨黨主席因佔據反對黨要職而有聲量。

另外值得注意的是，台灣民眾黨主席柯文哲此次聲量低，居第25名，僅佔相關聲量的0.34%。

(中時新聞網)