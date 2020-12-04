《華盛頓郵報》2日報導，美駐伊拉克巴格達的大使館，目前正撤離部分館員。由於伊朗核武之父日前遇刺，加上美國在巴格達以無人機刺殺伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼將屆滿1年，外界懷疑美方是否擔心德黑蘭將有「大動作」，基於安全考量而做出部分撤離的「超前部署」。

報導指出，撤離館員將持續到蘇雷曼尼遇刺週年之後。2020年1月，蘇雷曼尼在巴格達機場附近遭無人機狙殺身亡，伊朗是否會趁這一天的到來進行「報復」，恐是美國撤出使館部分人員的原因。

事實上，近日伊朗私下支持的激進團體，對美國在伊拉克的各個設施展開一連串的攻擊事件，讓美方決定不攖其鋒。伊拉克官員證實，這次行動是美方基於安全考量而進行的小規模撤出，「他們很可能回來」。不過，美國務院不願證實這些評論。

除使館人員撤離外，美國11月才宣布到2021年1月15日為止，駐伊拉克美軍將從3000人減少到2500人。軍事人員撤出引發伊拉克政府是否有能力維持秩序的質疑，如今使館部分人員撤出，更讓人感覺到區域權力結構正微妙的轉變中。

美國與伊朗的恩怨情仇，恐在今年升高到極點。除年初蘇雷曼尼遇刺外，伊朗核武之父法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)日前也遭「遙控機槍」刺殺。

伊朗強烈譴責以色列用遙控技術殺死法克里薩德，揚言「嚴厲報復」；眾所周知，以色列背後的老大哥就是美國，只不過礙於美國的實力讓德黑蘭把氣往以色列發作。

不過，伊朗學者阿吉齊(Arash Azizi)分析，雖然伊朗的長遠目標是讓美國完全離開中東地區，但突然自伊拉克撤軍對伊朗卻構成威脅。德黑蘭會擔心，這是否是美國準備發動攻擊的假動作。

(中時新聞網)