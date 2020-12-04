原民會於11月30日公告「110年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」，卻因未事先給原住民立委看過。此舉引發立委高金素梅不滿，質詢時怒斥原民會處長，並趕他下台。

「Bit King比特王出任務」3日在YouTube分享高金素梅質詢原民會的內容，高金素梅質詢表示，針對原住民族群長照政策，還有110年文化健康站實施計畫，透過多次的協調會，已跟原民會多次討論，你們允諾會加速完成修正。但是文化健康站實施草案已經公告了，卻沒提前通知原住民立委。

社會福利處處長羅文敏回應表示，相關意見已放入草案。長官說11月30日會函辦。

高金素梅怒斥，原民會答應公告前，會給原住民立委看過。而你們是在傲慢什麼、是在怕什麼，你們是在護航什麼？為什麼不趕快跟我們立委溝通呢？跟你開過那麼多次會，卻從來沒有想過好好的修正你們的計畫，讓地方上的人能夠自主的晉用所有的人員。

高金素梅接著不滿說，文健站晉用所有的人員有綁樁嫌疑，計畫中公然表示縣政府與鄉公所有角色；讓她氣得對羅文敏說，「請你不要打馬虎眼，請你下台」。

立委高金素梅質詢社會福利處處長羅文敏。(翻攝「Bit King比特王出任務」YouTube)

(中時新聞網)