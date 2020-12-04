教改實施之後，小學作業、考試靈活不少，但也出現許多讓人滿頭問號的題目。一名媽媽就PO出自家小學六年級孩子的數學題，直呼「現在小六數學速率題怎麼這麼難」，引發熱烈討論，不但出現兩種答案，更有人大嘆「現在數學計算題考的根本就是國文能力」。

原PO在臉書《爆怨公社》PO出孩子的回家作業，只見數學計算題目為「馬克開車的速率是50公里／時，他從甲地開到乙地花了1.5小時，如果回程以75公里／時的速率開車返回甲地，馬克從甲地開車到乙地來回的平均速率是幾公里／時？」，讓她大呼有夠燒腦，以前國小數學也沒這麼難。

題目曝光後網友戰翻，不少人大嘆考的根本不是數學，而是國文。(圖／爆怨公社)

題目曝光後引發網友熱烈討論，有網友給出了時速60公里的答案：「50*1.5=75 所以兩地75公里，75/75=1 所以回程開一小時，因此是(50*1.5+75*1)/2.5=60」、「平均速率=和分之兩倍積，(2 x 50 x 75) / (50+75) = 60」，也有人表示答案是62.5公里：「1.5小時感覺是陷阱，只要(50+75)/2=62.5」、「答案是62.5，題目沒有問你們開多久？距離多遠？只有平均時速」，不過隨後就被糾正，正確答案應為60公里。

不少人也直呼：「這考的不是數學，是國文能力」、「我太小看國小的國文了...」、「叫老師去問馬克啊，問我幹嘛」、「答案是60，但馬克開到75超速了，麻煩警察先開單」、「我現在才發現不是數學不好，原來是國文太差」、「馬克開的是貨車撞到騎車的小情侶，所以回程加速逃逸」、「開那麼快，可以回答七天後」、「別傻了，馬克根本沒駕照」。

(中時新聞網)