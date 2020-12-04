永和「35年老店」必勝客掰了 在地人不捨：同學會的回憶

永和深耕逾35年的知名連鎖披薩品牌「必勝客」悄悄搬出歇業公告，讓在地人直呼不捨。(摘自我是永和人)

不少店面在2020年紛紛退出市場，難免聯想到是疫情影響了景氣，在永和深耕逾35年的知名連鎖披薩品牌「必勝客」悄悄搬出歇業公告，讓在地人直呼不捨「太突然了！」業者後來也證實，表示「基於整體營運考量，永和餐廳店將服務至12月9日。」

永和在地35年老店必勝客突丟出歇業震撼彈，有民眾發現「必勝客永盒餐廳店」近日在店內張貼歇業通知，公告指出「謝謝大家多年的照顧，本店12／10起歇業，歡迎至鄰近必勝客店家繼續為您服務。」

消息傳開，就有民眾在臉書「我是永和人」上表示，「頂溪捷運站的必勝客，只營業到12月10日（應為9日），真是突然，從小學到現在...已經35年了。」震撼彈一出，不少在地人紛紛表示「也太突然！」、「真假...有點sad」、「天啊~是青春回憶」、「真的假的無預警，上個月才去吃耶」、「哇！這家真的超久，我國中同學會去吃過」。

根據《ETtoday》報導，業者對此低調回應，「基於整體營運考量，永和餐廳店將服務至12月9日，歡迎喜愛必勝客的朋友未來可至永和永安店及永和永貞店，必勝客將持續竭誠地為您服務。」據了解，必勝客永和餐廳店是屬於「吃到飽式」餐廳，只要用單一價格就能享受各式口為披薩、沙拉吧、飲料等多種美食。

不少在地人指出，收攤原因應該是被店租壓垮了。「賺的都給房東...能撐35年不錯了」、「沒法度啦 這景氣」、「小學到現在的回憶，沒有吃到飽了感嘆」、「那裡應該有很多人同學會的回憶」、「真是沒有永遠的事」。

(中時新聞網)