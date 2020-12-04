中央7月推出安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華指出，3.3億的安心旅遊補助，北市很多業者都沒收到，旅館業從7月被白睡到現在。對此，觀傳局強調，安心旅遊補助預計2021年1月審查完畢，將盡快把7至10月補助核發給業者。

韋建華與旅館公會抬3個黑棺材至北市府抗議，稱棺材躺了「公正、公平、公開」，韋建華痛批，安心旅遊到北市擔心補助，業者本來以為下個月就會撥款，但觀傳局人力全部投注在防疫旅館，沒有人力做安心旅遊補助發放，質疑觀傳局在搞黑箱作業，要求台北市長柯文哲與觀傳局長劉奕霆踹共。

韋建華直言，台北市政府不透明、不公開進度，何時撥款給旅館都不知道，自嘲北市旅館從7月到現在「被白睡」，而台北外宿節經費3000萬元，但居然補助給日租套房，對合法旅宿業不公平。

對此，觀傳局局長劉奕霆指出，北市旅館安心旅遊補助有33萬件，經費約3.3億元，按比例觀光局應核發給4000萬行政經費，到現在才發給北市府僅400萬元，因此目前核發安心旅遊件數不到2成，因此動用1000萬災準金加速審查。

劉奕霆表示，外宿節專案執行均合乎相關法規，絕無私相授受、弊端連連情事，且辦理成效極佳。

觀傳局表示，交通部觀光局推動的「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」自2020年7月1日至10月31日活動結束，北市總計補助房間數共33萬4011間，除由原3位約聘人員專責審查安心旅遊補助外，更由各科室調集人手、並以市府經費增聘審查人員，預計2021年1月審查完畢。

(中時 )