英格蘭布里斯托（Bristol）附近一間污水處理廠今天發生大爆炸，造成多人傷亡，英國警方宣布這是重大事故。

緊急事故部門表示，英格蘭西南部亞芬茅斯（Avonmouth）的污水處理廠發生大爆炸，據信事故是發生在威塞克斯水務公司（Wessex Water）布里斯托水資源回收中心的一個化學槽。

目前沒有傷亡的更多細節。警方表示，將全面清查這起事件。（譯者：徐崇哲）1091204

(中央社)