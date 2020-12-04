英國污水處理廠化學槽大爆炸 傳多人傷亡 04:402020/12/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英格蘭布里斯托（Bristol）附近一間污水處理廠今天發生大爆炸，造成多人傷亡。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英格蘭布里斯托（Bristol）附近一間污水處理廠今天發生大爆炸，造成多人傷亡，英國警方宣布這是重大事故。 緊急事故部門表示，英格蘭西南部亞芬茅斯（Avonmouth）的污水處理廠發生大爆炸，據信事故是發生在威塞克斯水務公司（Wessex Water）布里斯托水資源回收中心的一個化學槽。 目前沒有傷亡的更多細節。警方表示，將全面清查這起事件。（譯者：徐崇哲）1091204 (中央社) #污水 #爆炸 #事故 #污水處理廠 #布里斯托 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 破紀錄 沉睡27年出生 小寶貝只比媽媽小1歲半 - 國際 訪靈魂伴侶竟斷魂 台裔鞋王謝家華神秘女友曝光 - 國際 菲市長剛走進市府…遭槍手「2槍爆頭」亡！3年前弟也遭槍殺 - 國際 紐約午後驚現白光與巨響 網友驚嘆末日來臨 - 國際 賀錦麗宣布幕僚團隊 清一色女性組成 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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