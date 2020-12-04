儘管愛打電動的人往往被人聯想成坐在電腦或電視前，周圍都是垃圾食物與含糖飲料的肥宅；但昆士蘭理工大學針對1400名職業玩家進行研究後發現，約21%的選手較普羅大眾來得健康。甚至，為延長其職業生涯，他們戒酒的比率較一般人高7.8%，吸菸量也低於一般人，並規律進行體育活動。

昆士蘭理工大學針對來自65個國家或地區的1400名職業電競玩家，研究其身體質量指數(BMI)與生活習慣，結果大大顛覆一般人認為愛打電動都是肥宅的刻板印象。

打電動最為人詬病的就是常時間久坐。不但容易造成腰椎的傷害，更容易帶來脂肪囤積等問題。但研究發現，擁有理想體重的職業電競選手比一般人高出9%至12%的比例。

此外，為提升在電競賽事中的表現，並紓解激烈競賽帶來的壓力，頂尖電競選手每天進行體能鍛練逾1個小時。至於未到「精英水平」卻能在普羅大眾中稱霸的玩家，每週平均運動時間約4天。

此外，頂尖玩家戒酒的比率較一般人高出7.8%；至於有飲酒習慣的玩家中，只有0.5%的人每天喝酒。相較於全球每天吸菸的人數比高達18.7%，僅有3.7%的玩家每天吸菸。

儘管這些天子驕子似乎擁有完美的體重與生活習慣，但該研究也發現約4.03%的電競運動員較一般人更容易染病。

研究團隊認為，體能與鍛鍊是電競頂尖選手成功的關鍵，故良好的生活習慣、營養攝取、正確的肌力體能訓練菜單，是他們養成的重點。「這意味著年輕好手有更多理由與動力去鍛鍊身體」。

該研究認為，隨著愈來愈多大學與高中重視電競，這些學校很可能成為養成玩家良好健康習慣的訓練場。

不過，雖然該研究宣稱是全球首份針對電競選手BMI進行調查的研究；但也有專家認為，BMI僅反映出體重與身高之間的關係，並不能看出肌肉量多寡。

換言之，即使擁有理想的BMI指數，但肌肉量有可能仍舊不足，而肌肉不足與骨質疏鬆、肌無力、慢性代謝疾病有很大的關係。很難因為BMI正常，就斷定電競選手比正常人來得健康。

更何況，該研究是針對頂尖好手而言；對一般玩家來說，他們可能就是身旁滿是垃圾食物、長時間久坐，或是在吸菸者眾多的公共場所打電動的人。

(中時新聞網)