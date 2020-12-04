藏族小夥丁真走紅 四川甘孜旅游熱度大增 |《今日環球》

今年11月中旬以來短短兩周內暴紅的四川甘孜藏族青年扎西丁真，不只紅遍中國大陸，連日本媒體都來湊熱鬧。陽光且帥氣的年輕小伙子，加上少數民族給人的單純腼腆印象，確實具備走紅的條件，也難怪會被行銷團隊看上。丁真的走紅滿足了大陸社會底層青年對人生機遇最瘋狂的想像，引發民眾追捧。值得注意的是，此一行銷團隊不只有厲害的商業行銷手段，其政治頭腦與政治關係也極佳，絕非一般公關公司或行銷公司能做得到，當中必有非比尋常的高手操盤。

丁真帥氣腼腆，其背後的行銷團隊政治與商業手段非比尋常。（圖／微博@理塘丁真）

丁真的個人條件與行銷團隊構築的人物故事頗具有賣點，這類型的角色在影視、戲劇與文學中極為常見：一個默默無名的社會底層青年（大陸或稱為屌絲）在「偶然」的機遇中暴紅、暴富，或繼承遺產、或習得絕世武功。這種角色對於掙扎於社會底層的青年來說，是每天睡前的心理治療師，也發揮安定社會的作用，而且中外皆然。

丁真據稱已獲得國企一份工作，短期內不會參與商業與娛樂演出，顯然行銷團隊的眼光有更高遠的目標。（圖／微博@理塘丁真）

從近半世紀前的瓊瑤小說與電影，近10年的大陸電視劇，以及各國的戲劇、電影都不乏這種題材。只是戲劇電影情節擺明是虛構，現在網上塑造的人物可以用更多的真實面貌出現，類似多年前興起的電視「實境秀」。而所有的秀場都要精心策劃，例如丁真的抖音視頻才剛在網上出現，就立即能在微博上佔據十幾個熱搜，同時吸引近300萬點讚與13萬次轉發，這種網路擴散效果若沒有砸下大量金錢是幾打不可能達到的。

網路炒熱後，就得接續端出大量的照片與視頻來推高熱度。一個20歲沒有受過良好教育的青年，能在短短數天內生出十多則專業技術拍攝的視頻，包含視頻中的文字、特效、剪接、服裝、髮型裝扮都相當整齊妥當，連愛駒「珍珠」馬鞍上的坐墊都看不到一絲因騎乘造成的磨耗。視頻拍攝地點則在四川與西藏交界的數個2至3千公尺高山上的景區，這樣的陣仗也需要極龐大工作團隊來進行，絕非如表面上所稱「一名帥氣少數民族青年偶然地成為網路紅人」。

被日媒譽為「藏族美少年」，丁真是現在中國大陸最紅的話題人物。（圖／網路）

尤其是丁真還受到大陸官方的肯定與宣傳，讓人更加認為行銷團隊的背景確實不簡單。因為丁真屬少數民族，在大陸少數民族問題是極為敏感的議題，一方面在操作過程中可能會觸碰少數民族在宗教或風俗上的禁忌，引發誤會與紛爭；二方面則是長期以來有多個少數民族地區在政治與社會上較不安定，捧紅少數民族的過程或結果都可能造成無謂的政治爭端與社會騷動。

更何況，目前西藏的藏族在所有少數民族當中形成的政治問題最複雜，西方國家也經常挑西藏問題的毛病，若稍有不慎，很容易成為西方國家攻擊西藏治理問題的藉口。所以可以肯定，此一行銷團隊捧紅一名藏族青年，其方案絕對是經過中共官方詳細審查後所同意，其用意可能是以藏族陽光青年的形象來表現脫貧藏族人民生活安康，而宣傳對象也針對西方國家，所以史無前例地由外交部發言人華春瑩來向外媒推薦。行銷團隊從挑人選到營造形象，從頭至尾不只充滿的商業考量，還得符合國家政策的主旋律，以獲得政治奧援，可謂用心良苦。操盤者不只對大陸政治運作邏輯極為熟稔，必定還具備與政壇高層極佳的關係。

至於陽光青年丁真，他終究只是這個精細營銷手段中的演員，不到幾天內微湧入124萬的粉絲，叫「老公」的、叫「寶貝」的不絕於耳，還有女網友熱情口無遮攔地自稱願當丁真所飼養白色馬匹「珍珠」來讓他騎，這種網路上熱鬧景像確實是大陸有網路社群十多年來所僅見。目前丁真熱潮還在持續發展，但他已暫時拒絕商業活動邀約，其商業操作的遠見也證明這組行銷團隊的手段非比尋常。

(中時新聞網)